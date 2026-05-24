初めてのドライブは新しい「カローラ」で!?

2026年5月12日、トヨタは一部改良を施した最新の「カローラ」をベースとする新型「トヨタ教習車」を発表し、同日より販売を開始しました。

初めてハンドルを握り、緊張しながら教習車を運転した記憶は、多くのドライバーにとって忘れられない経験でしょう。

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その「初めての相棒」として長年にわたり日本の免許取得を支えてきた教習車に、トヨタが大きな転換をもたらします。

これまでのトヨタ教習車は、旧世代設計の「カローラ アクシオ」をベースとしていました。

さらに前には、主にタクシー車両として用いられる商用モデル「クラウンコンフォート」をベースにした教習車も存在しています。

今回の刷新によって、ベース車両がいよいよ現行世代のカローラへと移行し、教習の現場が現代のスタンダードへとアップデートされることになりました。

新型トヨタ教習車の最大の特徴は、現行カローラが採用するトヨタの最新プラットフォーム「TNGA」を搭載している点です。これにより、安定した走行性能と洗練されたデザインを手に入れました。

また、かつての教習車といえば、どこか素っ気ない「道具感」漂うセダンというイメージが強いものでした。

しかし新型はシャープなLEDヘッドランプやワイド感のあるフロントマスクを備え、一見すると一般向けの乗用車と見紛うほどスタイリッシュな佇まいです。

ちなみにフロントノーズに収まるエンブレムは、通常のカローラ（Cマーク）とは異なり、トヨタのエンブレムとなっています。

そんなスタイリッシュな外観とは裏腹に、教習車ならではの専用装備もしっかりと備わっています。

助手席側には指導員用の補助ブレーキが配置され、左右の視界を確保するための補助ミラーも装着されています。

視界の確保という面では、Aピラーの形状やダッシュボードの高さが最適化された現行カローラの特性が活かされており、運転に不慣れな教習生でも周囲の状況を把握しやすい設計となっています。

また、指導員が操作するスイッチ類も、長時間の教習でも疲れにくい配置へと見直されており、現場のプロが求める高い実用性を備えています。

昨今の交通事情を踏まえ、安全装備の充実も見逃せないポイントです。

新型トヨタ教習車には最新の「トヨタセーフティセンス」が搭載されており、衝突被害軽減ブレーキはもちろん、ペダル踏み間違い防止機能や車線逸脱抑制機能など、初心者が陥りがちなミスをカバーする予防安全技術が網羅されています。

これらの安全装備は単に事故を防ぐだけでなく、「現代のクルマにはどのような安全機能が備わっているのか」を教習生が正しく学ぶための教材としての役割も担うものです。

インテリアも大きく進化しています。

視認性に優れた大型液晶メーターなど、デジタル化が進んだコクピットはまさに現代の乗用車そのものです。

最初から最新デバイスに触れることで、免許取得後すぐに一般車を運転する際の戸惑いを軽減できるメリットもあるでしょう。シートや空調システムも最新カローラ譲りとなっており、緊張しやすい教習生にとって快適な学習環境が整っています。

パワートレインは、まず信頼性の高い1.5リッターガソリンエンジンと、クラッチ操作が必要な6速MTの組み合わせ。

ベース車のカローラではすでに消滅した希少な純ガソリンエンジン車となります。

そして操作が平易なAT車には、1.8リッターハイブリッド車（電気式無段変速機）が用意され、全国の指定自動車教習所が求める多様なニーズに柔軟に対応しました。

MT車ではエンジン特性にチューニングが施され、初心者でもシフトチェンジのタイミングを掴みやすい仕様となっている点も、トヨタらしい細やかな配慮といえます。

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日本において教習車は、多くの人が人生で初めて「運転手」としてトヨタ車に深く触れる場です。

その入り口となるモデルが最新のカローラへと進化したことは、これからの交通社会の安全性向上にも大きく寄与するはず。

これから免許を取る方々は、かつての教習車のイメージを覆す「カッコよくてハイテクなカローラ」でドライバーとしての第一歩を踏み出すことになるでしょう。