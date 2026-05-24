◇EFLチャンピオンシップ・プレーオフ決勝 ハル・シティ 1―0 ミドルズブラ（2026年5月23日 ウェンブリースタジアム）

プレミアリーグへのラスト1枠を懸けた大一番で、ハル・シティMF平河悠が大きな仕事をやってのけた。聖地ウェンブリーでミドルズブラに1―0の勝利。劇的な勝利で9シーズンぶりの昇格に導いたのが、日本人アタッカーだった。

後半31分に左MFで出場。同38分に中央突破を試み、41分には縦に仕掛けてクロスを上げるなど存在感を示すと、歓喜の瞬間は50分だった。再び縦への仕掛けで相手DFをかわすとGKとDFの間に鋭いクロス。GKが辛うじてパンチングするも、そのこぼれ球をFWオリヴァー・マクバーニーが左足で合わせてネットを揺らした。

今冬、期限付きでブリストル・シティーから加入したものの、2月のQPR戦で右足首を負傷した。一時は今季絶望と言われたがセカンド、サードオピニオンまで行い、手術を回避。4月26日・バーミンガム戦で奇跡的な復帰を果たした。その選択が正しかったことを示した。

平河の所有権はブリストル・シティが保有する。昨年6月に日本代表に初招集されたサイドアタッカーの去就にも注目が集まる。