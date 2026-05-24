フランスで開催中の世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭授賞式が23日（日本時間24日）開かれた。最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）で主演のベルギーの俳優ビルジニー・エフィラ（49）とダブル主演した女優・モデル・映画監督のTAOこと岡本多緒（41）が、女優賞を受賞した。日本人俳優の女優賞受賞は、同映画祭79年の歴史で初めて。

岡本は、1985年（昭60）5月22日に千葉県で生まれ、14歳で日本でモデルとしてデビューした。2006年（平18）に渡仏してパリ・コレクションに参加。その後、TAO名義でミラノ・ロンドン・ニューヨークと数々のトップメゾンのショー、雑誌、ワールドキャンペーン広告に多数出演し、トップモデルとして活躍した。

13年には、米映画「ウルヴァリン：SAMURAI」の矢志田真理子役で映画デビューを果たした。16年「バットマンVSスーパーマン ジャスティスの誕生」を含め、その後は米ハリウッド作品を中心に、国内外で多数のドラマに出演。23年から拠点を日本に移して、岡本多緒名義で活動をスタート。同年には自身で初めて企画・監督・脚本・出演を手がけた短編映画「サン・アンド・ムーン」が、第36回東京国際映画祭のAmazon Prime Videoテイクワン賞のファイナリスト作品に選出されるなど監督としても第一歩を踏み出している。

また、16年に結婚したスイス出身で、編集者、クリエーターのテンジン・ワイルド氏と、20年にブランド「アボード・オブ・スノー」も立ち上げるなど実業家としての一面も持つ。今回のカンヌ映画祭には、同氏との間の第1子を妊娠した身重の体で参加。15日の公式上映の際はレッドカーペットを歩き「やっぱり…命を授かるということは私にとって夢でもあったので、カンヌ映画祭の晴れ舞台で一緒に歩けるのは、すごいうれしいし、生まれてきたら自慢しなきゃなと思っています」と瞳を輝かせていた。

◆「急に具合が悪くなる」 フランス、パリ郊外の介護施設「自由の庭」の施設長マリー＝ルー・フォンテーヌ（ビルジニー・エフィラ）は、入居者を人間らしくケアすることを理想としつつ、人手不足やスタッフの無理解などに悩まされている。そんな中、日本人の演出家・森崎真理（岡本多緒）に出会い、がん闘病中の真理の描く演劇に勇気をもらう。同じ名前の響きを持つ偶然に導かれて、交流を始めた2人だったが、ある時、真理が「急に具合が悪くなる」。真理の病の進行とともに、2人の関係は劇的に深まり、互いの魂を通わせ合うようになる。がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者の宮野真生子氏と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者の磯野真穂氏が交わした20通の往復書簡を元にした、19年の同名共著（晶文社）を原作に、濱口監督が脚本を執筆。