歌手の平原綾香が誕生日を迎え、バースデーサプライズを受けたことを明かした。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「デートのお相手はしーちゃん！サプライズで５月９日のＢｉｒｔｈｄａｙを祝ってくれてありがとう！」と記すと、白地に黒の総柄をあしらった上品なワンピース姿で、フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんからバースデーサプライズを受ける様子など多数のショットをアップした。

「たくさんおひさま浴びて久しぶりに竹下通りを歩いてショッピングして香りがついたメロンパンみたいなの買ってジョーマローンを嗅ぎに行って明治神宮に行ってみよう！ってなって縁結びのお守りを買って（笑）こんな歩くはずじゃなくてヒールでいっぱい靴擦れして、楽しかったー！！」と振り返った。

続けて、「私はね、叶（かな）えたい夢がたくさんあるんだよ。でも、今はただ感謝の気持ちでいっぱいになったよ。みんな、みんな、いつもそばにいてくれてありがとう！」と、あらためて感謝の気持ちをつづった。

この投稿には「おめでとうございます」「楽しそうなあーやとしーちゃん見るの楽しい」「美人お２人が眩（まぶ）しい」「お綺麗です」「美しすぎる淑女のお二人」などの声が寄せられている。