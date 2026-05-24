この春、都内に誕生したばかりの二つの大型エンターテインメント施設が話題を呼んでいる。

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【写真を見る】地上9階、地下1階の超大型施設！ テレ朝が手がける「東京ドリームパーク」

開業1カ月の来場者数は30万人超

3月27日に東京・江東区有明にオープンしたのは「東京ドリームパーク」。地上9階、地下1階という複合型エンタメ施設だ。延べ床面積は4万6500平方メートルと広大で、着席で約3700人、スタンディングでは約5300人を収容する多目的ホール「SGCホール有明」をはじめ、座席数1500の劇場「EXシアター有明」、さらには各種イベントスペースやレストラン、屋上広場などが併設されている。

全国紙文化部記者が言う。

「ぴあシアター」が入る「TOFROM YAESU TOWER」

「手がけたのはテレビ朝日です。SGCホール有明のこけら落としはB'zのライブで、その後も山下達郎やケツメイシといったアーティストが登場しています。他方、EXシアター有明では、アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人がダブル主演を務める舞台『AmberS-アンバース-』が上演されました」

今後はキー局の持ち味を生かし、人気番組の出演者が登場するトークショーや、人気アニメのキャラクターによるイベントも予定されている。

「屋上広場では100体以上のドラえもんフィギュアを楽しめますし、夏にはパリで生まれた没入型デジタルアート体験施設がオープンの予定。開業1カ月の来場者数は想定の20万人を大きく上回る30万人超で、年間目標の200万人の達成はほぼ確実です」

新たな収入

テレ朝がデベロッパー？ その理由は、経営健全化が喫緊の課題だからという。

事情を知るテレ朝幹部が解説する。

「地方局を含めたテレビ局は、YouTubeやNetflixといった動画配信サービスの普及と、若者のテレビ離れの影響でジリ貧状態に陥っています。CM収入の先行きも不透明なので、番組制作や放送にとどまらず、お客さんとリアルに接するイベントを行うプラットフォームを整備することで新たな収入を確保していく狙い」

音楽番組やイベント事業を通じて培ったノウハウが強みだそうで、

「それらを総動員して、ここでしか体験できないコンテンツを創出し、さらに拡大していく。これこそが“冬の時代”を迎えたテレビ界で生き残る方策だと考えているんです」

エンタメ業界とのパイプ

民放トップの視聴率を誇るテレ朝が、放送事業だけに頼らない“脱テレビ”の動きを加速させる一方、今月1日にはチケット販売大手のぴあが、JR東京駅前に劇場「ぴあシアター」をプレオープンさせた。

先の文化部記者が言う。

「東京建物が開発を担った複合施設『TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）』内の、収容800人ほどの中劇場ですね」

1970年代にエンタメ雑誌「ぴあ」を創刊した同社は、その後、チケット販売で大きく成長を果たした。ところが近年は、ネットでのチケット販売の拡大やエンタメ業界を直撃したコロナ禍の影響で経営が悪化していた。

「そこで打ち出したのが、チケット販売で培ったエンタメ業界との太いパイプを生かしたイベントの企画と運営だったのです」

そのぴあは、6年前に横浜・みなとみらいにオープンした「ぴあアリーナMM」を成功させている。

「1万人規模の音楽ライブを中心に成功を重ねたことが、今回の演劇やミュージカルを扱う劇場運営という構想につながったとか。従来の事業とは一線を画し、自らエンタメのコンテンツを創出することで生き残りを図る狙いだとも」

エンタメ業界に新風を吹き込む2社の挑戦。その前途はいかに……。

「週刊新潮」2026年5月21日号 掲載