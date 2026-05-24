きょう24日（日）も、北日本を中心に季節逆戻りの肌寒さが続くでしょう。関東は前日より気温は高くなるものの、日ざしのぬくもりはなく、平年よりも気温は低めとなります。きょう24日（日）も空気はややヒンヤリと感じられる方が多い見込みです。

【写真を見る】激しい寒暖差 関東はきょうも平年より気温低め あす以降の東京は連日28℃前後で熱中症に注意

■関東 きょうも日ざしのぬくもりはなし

きょう24日（日）は関東から北日本を中心に雨が降り、北日本では本降りになるでしょう。最高気温は東京都心で23℃と前日よりは高いですが、この時季としては低めです。日ざしは届かず、雨や風の影響も加わって、体感としてはヒンヤリと感じられる方が多い見込みです。

東海、北陸、西日本では晴れ間もあり、最高気温は25℃以上の夏日になる所が多いでしょう。佐賀では32℃と真夏日になる予想です。きのう23日（土）に線状降水帯が発生した沖縄は、きょう24日（日）も梅雨空が続きます。少しの雨でも土砂災害に十分ご注意ください。

【きょう24日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路：12℃

青森 ：18℃ 盛岡：16℃

仙台 ：19℃ 新潟：24℃

長野 ：23℃ 金沢：25℃

名古屋：27℃ 東京：23℃

大阪 ：29℃ 岡山：27℃

広島 ：27℃ 松江：26℃

高知 ：27℃ 福岡：29℃

鹿児島：29℃ 那覇：29℃

■週半ば 曇りや雨でも気温高く蒸し暑い予想

週明けあす25日（月）以降は、関東や北日本でも暑くなるでしょう。東京の最高気温は、連日28℃前後の予想です。寒暖差が激しくなるため、体調管理に気をつけた方がいいでしょう。

週明けあす25日（月）以降、東海や西日本の最高気温は30℃前後の見通しです。特に週半ばは曇りや雨でも気温が高いため、かなり蒸し暑くなるでしょう。熱中症対策を万全にして過ごした方がよさそうです。