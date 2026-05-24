　エンネ

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　「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

　フローラＳで２着に食い込んだエンネが史上初となるデビュー３戦目での最短Ｖを狙う。富岡潤助手との一問一答は以下の通り。

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　−東京は２度目。輸送の様子は。

　「問題なく、変わりなく来ています」

　−成長を感じる部分は。

　「一段ギアが上がった感じ。いい雰囲気があります」

　−デビューから約２カ月でのＧ１挑戦。

　「体質が弱くてデビューも遅れた馬。今でも弱いところはあるのですが、そのなかでしっかりして、みるみる成長しています」

　−牝馬としては馬格がある。

　「カイバもよく食べてくれますし、そのあたりは強みですね」

　−フローラＳを振り返って。

　「結局、位置取り（の差）でしたよね。勝ち馬ともう少し近い位置にいたら、もっと際どかったんじゃないかという気持ちはあります。でも、それも競馬ですからね。自信を持って臨んだレースでしたし、惜しかったなとは思います」

　−馬場については。

　「道悪はまだ走ったことはないですが、いけそうな気はしています。キズナ産駒ですし、馬場に関してはあまり気にしていません」

　−距離が延びる。

　「ディー騎手も『距離は延びた方がいい』と言ってくれています。これはやってみないと分からないですけど、楽しみでしかないですね」