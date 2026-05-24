【オークス】エンネ デビュー２カ月でみるみる成長 陣営は距離延長に期待「ディー騎手も距離が延びた方がいいと。楽しみ」【一問一答】
「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）
フローラＳで２着に食い込んだエンネが史上初となるデビュー３戦目での最短Ｖを狙う。富岡潤助手との一問一答は以下の通り。
◇ ◇
−東京は２度目。輸送の様子は。
「問題なく、変わりなく来ています」
−成長を感じる部分は。
「一段ギアが上がった感じ。いい雰囲気があります」
−デビューから約２カ月でのＧ１挑戦。
「体質が弱くてデビューも遅れた馬。今でも弱いところはあるのですが、そのなかでしっかりして、みるみる成長しています」
−牝馬としては馬格がある。
「カイバもよく食べてくれますし、そのあたりは強みですね」
−フローラＳを振り返って。
「結局、位置取り（の差）でしたよね。勝ち馬ともう少し近い位置にいたら、もっと際どかったんじゃないかという気持ちはあります。でも、それも競馬ですからね。自信を持って臨んだレースでしたし、惜しかったなとは思います」
−馬場については。
「道悪はまだ走ったことはないですが、いけそうな気はしています。キズナ産駒ですし、馬場に関してはあまり気にしていません」
−距離が延びる。
「ディー騎手も『距離は延びた方がいい』と言ってくれています。これはやってみないと分からないですけど、楽しみでしかないですね」