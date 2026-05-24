「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

フローラＳで２着に食い込んだエンネが史上初となるデビュー３戦目での最短Ｖを狙う。富岡潤助手との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−東京は２度目。輸送の様子は。

「問題なく、変わりなく来ています」

−成長を感じる部分は。

「一段ギアが上がった感じ。いい雰囲気があります」

−デビューから約２カ月でのＧ１挑戦。

「体質が弱くてデビューも遅れた馬。今でも弱いところはあるのですが、そのなかでしっかりして、みるみる成長しています」

−牝馬としては馬格がある。

「カイバもよく食べてくれますし、そのあたりは強みですね」

−フローラＳを振り返って。

「結局、位置取り（の差）でしたよね。勝ち馬ともう少し近い位置にいたら、もっと際どかったんじゃないかという気持ちはあります。でも、それも競馬ですからね。自信を持って臨んだレースでしたし、惜しかったなとは思います」

−馬場については。

「道悪はまだ走ったことはないですが、いけそうな気はしています。キズナ産駒ですし、馬場に関してはあまり気にしていません」

−距離が延びる。

「ディー騎手も『距離は延びた方がいい』と言ってくれています。これはやってみないと分からないですけど、楽しみでしかないですね」