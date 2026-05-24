【グラビア】太田しずくさんやアンジュルムなど、ヤンマガWebのグラビアを一挙公開！
「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」より太田しずくさん
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講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」のグラビアを公開した。
「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」には、太田しずくさんが登場。また「週刊！ハロプロ写真館」にはアンジュルムのメンバーが“わたしの勝負ごはん”をテーマとしたグラビアを披露している。
また「ミスマガOG×週末のヨフカシ」には和泉芳怜さん、山岡雅弥さん、大島璃乃さん、辻優衣さん、早川渚紗さんが登場している。【「週刊！ハロプロ写真館」よりアンジュルム】
「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より和泉芳怜さん
「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より山岡雅弥さん
「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より大島璃乃さん
「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より辻優衣さん
「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より早川渚紗さん
(C)LUCKMAN／ヤンマガWeb
(C)SASU TEI（RETUNE Rep）／ヤンマガWeb
(C)岡本武志、西村康、カノウリョウマ、大藪達也、田中智久／ヤンマガWeb