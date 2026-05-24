「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」より太田しずくさん

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講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」には、太田しずくさんが登場。また「週刊！ハロプロ写真館」にはアンジュルムのメンバーが“わたしの勝負ごはん”をテーマとしたグラビアを披露している。

また「ミスマガOG×週末のヨフカシ」には和泉芳怜さん、山岡雅弥さん、大島璃乃さん、辻優衣さん、早川渚紗さんが登場している。

【「週刊！ハロプロ写真館」よりアンジュルム】

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より和泉芳怜さん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より山岡雅弥さん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より大島璃乃さん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より辻優衣さん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より早川渚紗さん

(C)LUCKMAN／ヤンマガWeb

(C)SASU TEI（RETUNE Rep）／ヤンマガWeb

(C)岡本武志、西村康、カノウリョウマ、大藪達也、田中智久／ヤンマガWeb

