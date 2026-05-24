『相葉マナブ』番組14年目にして初上陸の「鹿児島SP」第2弾！“黒酢”の魅力を学ぶ

相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。

5月24日（日）の同番組では、番組14年目にして初上陸した鹿児島の魅力を届ける第2弾が放送される。

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今回は、第1弾の“かごしま茶”に続き、相葉が小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに200年以上続く黒酢造りの伝統が息づく鹿児島県霧島市で、黒酢造りや黒酢の絶品アレンジ料理を学ぶ。

鹿児島のシンボル・桜島が見える絶景ポイントからスタートした相葉らは、今までに見たことのない景色を発見。

「現代アートみたい」（相葉）、「何だろうね…？」（小峠）、「すごい数！」（あばれる君）と圧倒されたのは、黒酢を造る薩摩焼の壺が一面に置かれた壺畑。市内で10ヶ所、5万2千個もの壺があると聞き、相葉らはさらに驚く。

今回学ぶのは、200年以上の歴史を誇る黒酢の伝統製法「壺造り」。

材料は「米麹」「蒸し米」「地下水」の3つと至ってシンプル。これらを壺の中で時間をかけて自然発酵・熟成させることで、琥珀色の黒酢が生まれる。

時間が経つほど色や味わいが変化するそうで、若酢（半年）、1年もの、3年ものを飲み比べ。半年ものには「角が強い」、1年ものには「ちょっとまろやか」、3年ものには「紹興酒みたいな香り」「飲みやすい」といった感想が飛び出し、発酵が進むほど酸味がやわらぎ、コクが増していく黒酢の奥深さに驚く。

相葉らは実際に黒酢の仕込みを体験し、そのあとは、黒酢でいつもの料理が大変身する絶品アレンジ料理を学んぶ。

調理の合間には、料理にまつわる話題で盛り上がる場面も。「ポテトサラダ、好きなんだよね」（相葉）の発言から、小峠が「居酒屋とかでとりあえずポテサラ頼む説あるよね」と言うと一同が激しく共感。

さらに、黒酢の味噌汁を作る場面では、小峠が普段から味噌汁を作っていることを明かし、乾燥わかめを入れすぎてしまう“味噌汁あるある”で盛り上がる。

また、相葉が“包丁王子”として披露してきた魚さばきの話題から、今後挑戦してみたい魚の話に。「アンコウの吊るし切りをリベンジしたい」と答えた相葉は、挑戦した当時を振り返りつつ、その理由を熱弁する。