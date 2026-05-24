京都の御室エリアに、共立リゾートの新たな癒やしの宿「京都 御室 花伝抄（きょうと おむろ かでんしょう）」が2026年5月24日（日）にプレオープンします。

嵐電（京福電気鉄道）北野線「御室仁和寺」駅から徒歩約2分、目の前には世界遺産「仁和寺」がそびえる絶好のロケーション。嵐山温泉、梅小路に続く京都で3棟目の「花伝抄」ブランドとなります。

本施設は、天然温泉の大浴場や本格サウナを備えているだけでなく、京都駅前からの無料送迎バスも完備。インバウンドや国内観光客で賑わう京都において、駅近で静寂を楽しめる上質な滞在拠点の誕生は、世界遺産めぐりを楽しむ鉄道旅行者にとって見逃せないトピックです。

嵐電「御室仁和寺」駅徒歩約2分！京都観光の拠点へ

ホテルから至近の「仁和寺」（画像：Pixta）

『京都 御室 花伝抄』は、古都の静寂と歴史の息吹を感じられる京都市右京区御室エリアに誕生します。最寄り駅となる京福電気鉄道（嵐電）北野線「御室仁和寺」駅から徒歩約2分という好立地が最大の特徴。ホテルの目の前にある真言宗御室派総本山「仁和寺」は、「古都京都の文化財」としてユネスコの世界文化遺産に登録されており、京都観光の王道ルートのひとつです。

また、京都駅前の系列ホテル『ドーミーインPREMIUM京都駅前』からの無料送迎シャトルバスや、ホテルからJR嵯峨嵐山駅北口までの送迎も実施（いずれも事前予約制）。キャリーケースなどを持つ旅行者にとって大きな魅力です。

京都の観光名所を巡りたい人にぴったりなアクセス環境でありながら、京都市内中心部から少し離れた落ち着いたエリアに位置しており、喧騒を避けてゆったりと過ごしたい大人の鉄道旅の拠点として高い人気を集めそうです。

全室畳敷き！ 選べる22タイプの客室

客室の一例

全67室の客室は、旅のスタイルに合わせて選べる22タイプが用意されています。全室が畳敷きの空間となっており、内装や家具には京都産の素材を多用。館内には京都の美しさを感じられる枯山水の庭や、京都産の丸太を使用した茶室が設けられ、西陣織や御室焼きなどの伝統工芸品が随所に散りばめられています。なお、宿泊は中学生以上のお客様限定となっており、落ち着いた大人の滞在が約束されています。

天然温泉と充実の無料貸切風呂で旅の疲れを癒やす

大浴場の一例と男性サウナ

地下1階には、古都の喧騒を忘れさせる静謐な湯殿が広がります。広々とした天然温泉の大浴場（きぬかけの湯）では、柔らかなアルカリ性単純温泉が旅の疲れを芯から解きほぐしてくれます。さらに、本格的な高温ドライサウナと水風呂も完備されています。

貸切風呂一例

また、共立リゾートの大きな魅力である貸切風呂も4つ用意されています。檜の香りや石造りの風情など、それぞれ意匠の異なる贅沢な空間となっており、予約不要かつ無料で何度でも利用可能です。

「共立リゾート」ならではの充実した温浴設備

ビジネスホテルの「ドーミーイン」やリゾートホテル「共立リゾート」に共通する最大の強みは、その充実した温浴設備にあります。京都のホテルにおいて、天然温泉の大浴場だけでなく、本格的なサウナ、さらには複数の無料貸切風呂まで完備している施設は希少です。寺社仏閣めぐりや街歩きで1日中歩き回った後、手足を伸ばして温泉に浸かり、自分たちだけのプライベートな空間でリフレッシュできるのは、旅行者にとって至福の体験となるでしょう。

四季折々の京料理を堪能、希少な「部屋食」客室も

夕食一例（写真左）と朝食一例

食事処は光庭を望む開放感と落ち着きが共存する空間で、半個室をメインとしたプライベートな設計となっています。夕食は京都の伝統を大切にし、厳選素材を活かした四季の彩り豊かな和食会席が提供されます。朝食は目覚めの身体に優しい献立に、和洋の多彩な彩りを添えた和食膳が用意されます。

さらに、共立リゾートでは希少な「部屋食」対応客室も導入されています。最大4名まで利用でき、周囲を気にすることなく、自分たちのペースで旬の味覚を堪能する贅沢な滞在が叶います。近年、プライベート空間を重視する旅行ニーズが高まっているなか、移動の手間なく自室でゆっくりと京会席を味わえる、旅館のような「おこもり感」は、京都の宿泊市場において独自の立ち位置を確立しそうです。

喧騒から少し離れた御室の地で、世界遺産を間近に感じながら、畳の香りと天然温泉に癒やされるひととき。駐車場を持たないからこそ実現した「静寂」は、鉄道で訪れる旅人だけの特権です。

新緑がまぶしいこれからの季節、新しい『京都 御室 花伝抄』を拠点に、心ほどける贅沢な京都・鉄道旅へ出かけてみませんか？

（画像：共立メンテナンス）

鉄道チャンネル編集部

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