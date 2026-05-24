セリエA 25/26 第38節 ラツィオ vs ピサ 試合結果
セリエA 25/26の第38節 ラツィオとピサの試合が、5月24日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。
ラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ペドロ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）らが先発に名を連ねた。
23分に試合が動く。ピサのミシェル・アビシェル（MF）のアシストからステファノ・モレオ（FW）がヘディングシュートを決めてピサが先制。
しかし、33分ラツィオが同点に追いつく。ルダ・ベライアヌ（MF）のアシストからフィサヨ・デーレバシル（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
さらに35分ラツィオが逆転。タイアニ・ノスリン（FW）のアシストからペドロ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。
ここで前半が終了。2-1とラツィオがリードしてハーフタイムを迎えた。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが
ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。
そのまま試合終了。ラツィオが2-1で勝利した。
なお、ラツィオは10分にマリオ・ヒラ（DF）、29分にタイアニ・ノスリン（FW）に、またピサは72分にガブリエレ・ピッチニーニ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-05-24 05:40:17 更新