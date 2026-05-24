セリエA 25/26の第38節 ラツィオとピサの試合が、5月24日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ペドロ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。ピサのミシェル・アビシェル（MF）のアシストからステファノ・モレオ（FW）がヘディングシュートを決めてピサが先制。

しかし、33分ラツィオが同点に追いつく。ルダ・ベライアヌ（MF）のアシストからフィサヨ・デーレバシル（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに35分ラツィオが逆転。タイアニ・ノスリン（FW）のアシストからペドロ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とラツィオがリードしてハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ラツィオが2-1で勝利した。

なお、ラツィオは10分にマリオ・ヒラ（DF）、29分にタイアニ・ノスリン（FW）に、またピサは72分にガブリエレ・ピッチニーニ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-24 05:40:17 更新