プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第10節 アントワープとウェステルローの試合が、5月24日03:45にボサイル・スタディオンにて行われた。

アントワープは綱島 悠斗（MF）、ギュラノ・ケルク（FW）、ビンセント・ヤンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、shunsuke saito（MF）、エニス・デスタン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、アントワープに所属する野沢 大志ブランドン（GK）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。45+2分に試合が動く。アントワープのレイン・フアンヘルデン（DF）がゴールを決めてアントワープが先制。

ここで前半が終了。1-0とアントワープがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、アントワープは同時に2人を交代。ギュラノ・ケルク（FW）、ファロウク・アデカミ（MF）に代わりFofana Modibo（MF）、ティボ・ソマーズ（FW）がピッチに入る。

69分アントワープが追加点。ダーム・フロン（DF）のアシストからFofana Modibo（MF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アントワープが2-0で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。12分にイエローカードを受けている。野沢 大志ブランドン（GK）は出場しなかった。

また、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し80分までプレーした。shunsuke saito（MF）は先発し71分までプレーした。

2026-05-24 05:50:34 更新