プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第10節 スタンダールとシャルルロワの試合が、5月24日03:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。

スタンダールはティモシー・ヌカダ（FW）、ラフィキ・サイード（FW）、マルコ・イライマハリトラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、パトリック・プフラッケ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

67分、スタンダールは同時に3人を交代。ヘンリー・ローレンス（MF）、アドナネ・アビド（FW）、マルコ・イライマハリトラ（MF）に代わりキャスパー・ニールセン（MF）、テディ・テウマ（MF）、デニス・エッケルト（FW）がピッチに入る。

68分、シャルルロワは同時に2人を交代。パトリック・プフラッケ（MF）、レビン・ブルム（DF）に代わりヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）、パルフェ・ギアゴン（MF）がピッチに入る。

75分、ついに均衡が崩れる。シャルルロワのヤシン・ティトラウィ（MF）のアシストからヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）がヘディングシュートが生まれシャルルロワが先制する。

79分、スタンダールは同時に2人を交代。ティモシー・ヌカダ（FW）、マーロン・フォッシー（DF）に代わりベルナルド・ヌグエネ（FW）、トビアス・モール（MF）がピッチに入る。

81分、シャルルロワが選手交代を行う。ヤシン・ティトラウィ（MF）からヤシヌ・ハリフィ（MF）に交代した。

後半終了間際の86分シャルルロワに貴重な追加点が入る。オーレリアン・シャイドラー（FW）のアシストからアントワーヌ・ベルニエ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

89分にシャルルロワのマルドチェ・ヌジータ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もシャルルロワの選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、シャルルロワが0-2で勝利した。

なお、スタンダールは23分にマルコ・イライマハリトラ（MF）、89分にテディ・テウマ（MF）、90+4分にイブラヒム・カラモコ（MF）に、またシャルルロワは40分にケビン・ファンデンケルホフ（DF）、76分にエティエンヌ・カマラ（MF）、84分にアイハム・ウソウ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-24 05:50:39 更新