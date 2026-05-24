◆「しんどい…」とすがる人へのNG対応とは？ 心がフッと軽くなる答えだった

ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか？ そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

助けを求める側と

求められる側の葛藤

家族など身近な人が精神的な不調（例えばパニック障害など）を抱えている際、辛い時に頼りにされることはよくあることです。不調を抱える人が一人で抱え込まず、周囲に「助けてほしい」「しんどい」とSOSを出せることは非常に大切です。

しかし一方で、それが度重なることで、頼られる側が大きなストレスを抱え、疲弊してしまうケースも少なくありません。これは単なる家族間の問題にとどまらず、「頼る側」と「頼られる側」のバランスという、非常に難しい課題を浮き彫りにしています。

「いつでも頼っていいよ」という姿勢は素晴らしいですが、頼られる側が限界を迎えてしまっては元も子もありません。

必要なのは「自分軸」と「境界線」

この難しいバランスを取るための基本は、「自分軸」を持つことです。自分が納得して対応できると思えば引き受け、無理だと感じたら断ってもよいという基準を持つことが重要になります。

これは言い換えれば、自分と他者との間に「境界線（バウンダリー）」をしっかりと引くということです。「自分の人生は自分のもの」と認識し、自分がコントロールすべきことと、他者の課題とを切り離す視点が求められます。

相手がどれほど辛い状況で連絡をしてきたとしても、自分が疲弊してまで毎回必ず応じなければならない、というわけではないのです。

自分が納得できる範囲で

ルールを決める

大切なのは、自分自身が納得できる範囲内で落としどころを見つけることです。例えば、「連絡を返すのは1日1回までにする」「今日は自分の余裕がないから、明日にする」といった自分なりのルールを設け、それを相手にも伝えておくのが効果的です。

相手の事情や苦境を理解していると、「応じないのは悪いことだ」と罪悪感を抱きがちです。しかし、無限に対応し続けることは現実的ではありません。少し冷たく聞こえるかもしれませんが、自分の問題と他人の問題を混同せず、自分が納得できるラインで協力することが、結果として関係性の悪化や共倒れを防ぐことにつながります。

また、医療機関にかかっている場合は、主治医に対処法を相談するなど、第三者の力を借りることも一つの手段です。

精神科医療における

「枠組み」の重要性

精神科医の視点から見ても、患者さんとの関係において最も重要なのは「枠組み」です。枠組みとは、「ここまでは対応できるが、これ以上はできない」という線引きを明示し、それを厳格に守ることを指します。

例えば、診察時間が決まっていれば、むやみに時間を延長することはありません（急な入院が必要な緊急時などは除きます）。もし一人の患者さんに特例として際限なく対応してしまえば、他の患者さんの診療ができなくなり、結果的に治療の場そのものが破綻してしまうからです。

この枠組みを徹底することが、長期的な治療関係を継続する土台となります。

線引きは決して「冷たいこと」ではない

家族や身近な人との間でも、この「線引き」をしっかりと行うことが不可欠です。相手との間に境界線を引くことは、決して悪いことでも、相手を見捨てる冷たい行為でもありません。お互いが無理なく、長期的に良好な関係性を続けていくために必要なステップです。

まずは自分が納得できる範囲を明確にし、その線引きを最優先に行動していくことが、結果としてお互いにとって一番良い結果をもたらすはずです。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。