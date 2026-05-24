プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第10節 ルーベンとゲンクの試合が、5月24日03:45にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。

ルーベンは明本 考浩（MF）、大南 拓磨（DF）、キアン・ファーセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは横山 歩夢（MF）、伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。ゲンクのヤイマール・メディナ（MF）のアシストから伊東 純也（MF）がゴールを決めてゲンクが先制。

さらに33分ゲンクが追加点。ザカリア・エルウアディ（DF）のアシストから横山 歩夢（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とゲンクがリードしてハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ゲンクが0-2で勝利した。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）はフル出場した。

また、ゲンクに所属する横山 歩夢（MF）はフル出場した。33分にゴールを決めた。伊東 純也（MF）は先発し70分までプレーした。16分にゴールを決めた。

2026-05-24 05:50:43 更新