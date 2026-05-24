ラ・リーガ 25/26の第38節 マジョルカとレアル・オビエドの試合が、5月24日04:00にソン・モイシュにて行われた。

マジョルカは浅野 拓磨（FW）、パブロ・トーレ（MF）、ベダト・ムリキ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはアレックス・フォレス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、サンティ・カソルラ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。マジョルカのパブロ・マフェオ（DF）のアシストからパブロ・トーレ（MF）がゴールを決めてマジョルカが先制。

ここで前半が終了。1-0とマジョルカがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、レアル・オビエドが選手交代を行う。アレックス・フォレス（FW）からハイセム・ハッサン（FW）に交代した。

54分、マジョルカが選手交代を行う。オマール・マスカレル（MF）からライージョ（DF）に交代した。

61分、マジョルカは同時に2人を交代。浅野 拓磨（FW）、サム（MF）に代わりジャン・ビルジリ（MF）、アントニオ・サンチェス（MF）がピッチに入る。

64分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。サンティアゴ・コロンバト（MF）、サンティ・カソルラ（MF）に代わりルカ・イリッチ（MF）、thiago borbas（FW）がピッチに入る。

78分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。ラヒム・アルハサン（DF）、ナチョ・ビダル（DF）に代わりハビ・ロペス（DF）、ルーカス・アイハド（DF）がピッチに入る。

83分マジョルカに貴重な追加点が入る。マヌ・モルラネス（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

85分、マジョルカは同時に2人を交代。パブロ・トーレ（MF）、トニ・ラト（DF）に代わりアブドン（FW）、ハビエル・オライソラ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の88分マジョルカが追加点。ベダト・ムリキ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、マジョルカが3-0で勝利した。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は先発し61分までプレーした。

2026-05-24 06:00:11 更新