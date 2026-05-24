「モデルかと思った」華奢なのにボリューミー…韓国美人チアのプライベートSHOTにファン騒然

韓国チアリーダー、チョ・イェリンの近況投稿が話題だ。

【写真】チョ・イェリン、水着から零れ落ちそうな圧巻スタイル

チョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムを更新。ビールやパンダなどの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、夜の街中やレストラン、展望台、そして車内といったさまざまな場所で写真を撮るチョ・イェリンが写っている。チアリーダーとして活動しただけあって、華奢ながらもボリューミーなスタイルが目を引く。

彼女の美貌を目にしたファンからは、「あなたこそ女神で間違いない」「可愛すぎますね…モデルかと思った」「まだまだ綺麗になるね」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・イェリンInstagram）

チョ・イェリンは1999年9月25日生まれの26歳で、2022年からチアリーダーとして活動をスタート。これまで男子プロバスケKBLの高陽キャロット・ジャンパーズ、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、ソウルSKナイツ、プロ野球KBOリーグのLGツインズ、KTウィズ、プロバレーVリーグ男子部の現代キャピタル・スカイウォーカーズ、Vリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、プロサッカーKリーグのソウルイーランドFCなどでチアを務めた。