「モデルかと思った」華奢なのにボリューミー…韓国美人チアのプライベートSHOTにファン騒然
韓国チアリーダー、チョ・イェリンの近況投稿が話題だ。
チョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムを更新。ビールやパンダなどの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。
投稿には、夜の街中やレストラン、展望台、そして車内といったさまざまな場所で写真を撮るチョ・イェリンが写っている。チアリーダーとして活動しただけあって、華奢ながらもボリューミーなスタイルが目を引く。
彼女の美貌を目にしたファンからは、「あなたこそ女神で間違いない」「可愛すぎますね…モデルかと思った」「まだまだ綺麗になるね」などのコメントが寄せられていた。
チョ・イェリンは1999年9月25日生まれの26歳で、2022年からチアリーダーとして活動をスタート。これまで男子プロバスケKBLの高陽キャロット・ジャンパーズ、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、ソウルSKナイツ、プロ野球KBOリーグのLGツインズ、KTウィズ、プロバレーVリーグ男子部の現代キャピタル・スカイウォーカーズ、Vリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、プロサッカーKリーグのソウルイーランドFCなどでチアを務めた。