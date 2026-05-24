相葉雅紀が黒酢の仕込みを体験！『相葉マナブ』鹿児島SPの第2弾が本日オンエア

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。

5月24日は、14年目にして初上陸した鹿児島の魅力をお届けする第2弾を放送。

第1弾の“かごしま茶”に続き、相葉が小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに200年以上続く黒酢造りの伝統が息づく鹿児島県霧島市で、“黒酢”造りや黒酢の絶品アレンジ料理を学ぶ。

■黒酢の仕込みを体験！黒酢の奥深さを感じる絶品アレンジ料理が続々登場

鹿児島のシンボル・桜島が見える絶景ポイントからスタートした相葉らは、今までに見たことのない景色を発見。「現代アートみたい」（相葉）、「なんだろうね？」（小峠）、「すごい数！」（あばれる君）と圧倒されたのは、黒酢を造る薩摩焼の壺が一面に置かれた壺畑。

壺畑では想像以上の壺の大きさや数の多さに目を見張り、市内で10ヵ所、5万2,000個もの壺があると聞き、一行はさらに驚く。

今回学ぶのは200年以上の歴史を誇る黒酢の伝統製法「壺造り」。材料は「米麹」「蒸し米」「地下水」の3つと至ってシンプル。これらを壺のなかで時間をかけて自然発酵・熟成させることで、琥珀色の黒酢が生まれる。

時間が経つほど色や味わいが変化するそうで、若酢（半年）、1年もの、3年ものを飲み比べ。半年ものには「角が強い」、1年ものには「ちょっとまろやか」、3年ものには「紹興酒みたいな香り」「飲みやすい」といった感想が飛び出し、発酵が進むほど酸味がやわらぎ、コクが増していく黒酢の奥深さに驚く。

続いて、相葉たちは実際に黒酢の仕込みを体験。3人がかりで壺に米麹、蒸し米をこぼさないように慎重に入れ、壺の7分目の位置まで地下水を注ぐ。雑菌を防ぐために乾燥させた米麹を水面に隙間なく浮かべる「振り麹」は、10年以上の経験が必要とされる難しい工程で、今回はその熟練の手さばきを見せていただく。

また、発酵が始まってから1週間以上経った壺を見せてもらうと、なかには胞子が広がり真っ白に。さらに、壺に耳を近づけると聞こえる炭酸ガスが弾けるような発酵の音に「鳴ってる！」と驚きつつ、パチパチという心地いい音に「あー癒される」（相葉）と熟成を音でも感じていく。

仕込みを学んだあとは、黒酢でいつもの料理が大変身する絶品アレンジ料理を学ぶ。「黒酢スムージー」は黒酢と牛乳、りんご、小松菜などをミキサーにかける簡単レシピ。「甘味があって、ツーンとしてない」（相葉）、「サラダ1杯分ありそう」（あばれる君）とヘルシーなおいしさを味わう。

「黒酢とツナのポテトサラダ」は、じゃがいもが熱いうちに黒酢で下味をつけ、ヨーグルトとマヨネーズを入れるタイミングでもう一度黒酢を加える。熱々出来立てをいただくと「おいしい、ツナがいいアクセント」（相葉）、「黒酢の酸味がいい」（小峠）と一同絶賛。

酢料理の定番ともいえる「黒酢の酢豚」は、脂っぽさがなく、さっぱりとした味わいの“かごしま黒豚”を使用。黒酢ダレの味を引き締める“ある食材”がポイントだが、その食材とは？ 試食では「上品な味」（相葉）、「黒豚がおいしい」（あばれる君）と箸が進む。「黒酢の味噌汁」は黒酢を加えることで味噌の量を減らせ、減塩効果があるヘルシー料理。「まろやかな酸味。（黒酢は）どの料理でも主張しすぎないね」（相葉）と魅力を実感する。

苦みが少なく、上品な旨味が特徴の志布志湾の旬のしらすを使った「黒酢とシラスの釜玉うどん」は、黒酢の風味をダイレクトに味わえる一品。相葉は「めちゃくちゃうまい」と絶賛。そして「黒酢の野菜カレー」では、カレールウを入れる際、黒酢と一緒に加える“ある隠し味”が黒酢の酸味を引き立てるのだが、その正体とは？ 「黒酢とトマトの酸味が甘味に変わってる」（相葉）、「ひと手間もふた手間も入ってる感じ！」（小峠）と大絶賛する。

■ポテトサラダ、酢豚…料理にまつわるトークも披露！相葉がリベンジしたいこととは!?

調理の合間には、料理にまつわる話題で盛り上がる場面も。「ポテトサラダ、好きなんだよね」（相葉）の発言から、小峠が「居酒屋とかでとりあえずポテサラ頼む説あるよね」と言うと一同が激しく共感。

さらに、黒酢の味噌汁を作る場面では、小峠が普段から味噌汁を作っていることを明かし、乾燥わかめを入れすぎてしまう“味噌汁あるある”で盛り上がる。また、相葉が“包丁王子”として披露してきた魚さばきの話題から、今後挑戦してみたい魚の話に。「アンコウの吊るし切りをリベンジしたい」と答えた相葉は、挑戦した当時を振り返りつつ、その理由を熱弁する。

和気あいあいとした雰囲気のなか、黒酢の魅力を味わい尽くしていく、今夜の『相葉マナブ』をお見逃しなく。

■番組情報

テレビ朝日『相葉マナブ』 マナブ！旬の産地ごはん ～鹿児島・霧島市の黒酢～

05/24（日）18:00～18:56

出演：相葉雅紀、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君

■関連リンク

『相葉マナブ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/aibamanabu/