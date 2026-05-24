不良品だとキレる客「え？鳴ってるの？」→正常に動くタイマーと、店長の“神対応”の結末【作者に聞く】
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高級な包丁が陳列されたキッチン雑貨店で店長を務めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。店舗には日々、さまざまなお客が訪れる。今回は、修理依頼のために来店した、少し変わったお客のエピソードを紹介する。
■送料負担を嫌がり「15年前の他店商品」を持ち込む婦人
店ではキッチン雑貨の修理も受け付けている。ある日、「キッチンタイマーが故障したみたいで」と保証書を持参した客がいたが、店舗で取り扱いのない商品だった。保証期限を確認すると、なんと15年前。取り扱いのない商品のため修理が難しい旨を伝えると、「前も聞いたんだけど、やっぱりダメかしら」と、2度目のトライだったことが判明した。
■「え？鳴ってるの!?」タイマー音が聞こえない不良品トラブル
別のお客から、キッチンタイマーの不良品を訴えられた際のエピソードもある。「この方の周りにはご家族がいないのか…相談できる人が近くにいないのか、一人暮らしなのか、心配になる一件でした」とオムニウッチーさんは振り返る。
商品は同店で購入されたもので、保証書もあり期間内だった。しかし、動作確認をすると問題なく動き、時間とともにピピピピピと音が鳴る。「大丈夫そうですね」と伝えると、お客は「え？鳴ってるの!?」と驚いた。どうやらタイマー音が聞こえないらしく、店側としては対処のしようがなかった。「モスキート音的なこと？」と、SNSのコメント欄でも驚きの声が上がった。
オムニウッチーさんは、ブログ「独女日誌」でもエッセイ漫画を掲載中だ。Instagramには掲載していない学生時代のエピソードや、過去の恋愛を描いた「10キロ痩せたら女になりました」「初めて付き合った人は〇〇でした」なども読むことができる。
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