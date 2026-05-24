日々を快適に！おうち時間を贅沢に彩るレイアウト自在な【ヤマゼン】のカウチソファがAmazonで販売中！
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暮らしが変わる！自由なスタイルでくつろげる【ヤマゼン】のカウチソファがAmazonで販売中！
おうち時間を贅沢にするカウチソファが登場した。レイアウトを自在に変えられるため、様々なシーンで活躍する。オットマンとクッション2個が付属し、快適なくつろぎをサポート。脚の長さは12センチメートルでロボット掃除機にも対応しており、かんたん組立で設置もスムーズだ。JIS基準に合格した品質も魅力である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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オットマンの配置を変えることで、幅160センチメートルのワイドソファや脚を伸ばせるスタイル、来客時のスツールとしても活躍する。様々なシーンに合わせて自在に形を変え、快適な空間を演出できる。
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脚の長さが12cmあるため、ロボット掃除機がスムーズに通れる設計だ。日々の掃除が楽になり、清潔な空間を保てる。また、お客様組立品だが、かんたん組立なので手軽に設置できる。
付属のクッションが2個付いているため、腰に当てたり頭を置いたりして、より快適な姿勢でくつろぐことができる。ゆったりとした座り心地で、おうち時間を充実させるアイテムだ。
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国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた品質試験に合格している。東証プライム上場企業が扱う商品として、安心して長く使える品質が保証されている。
暮らしが変わる！自由なスタイルでくつろげる【ヤマゼン】のカウチソファがAmazonで販売中！
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