◇プロ野球パ・リーグ 西武4-1オリックス(23日、ベルーナドーム)

首位・オリックスに勝利しゲーム差を0.5に戻した西武の西口文也監督が先発の佐藤爽投手をたたえました。

佐藤投手は5回途中1失点の内容、4回には打球を肘に受けるアクシデントがありましたが、冷静に打球を処理しアウトにしました。

佐藤投手の状態について西口監督は「別に骨とか異常はないみたいなので良かったです。当たった瞬間痛かったと思うんですけど、痛みをこらえて素早くプレーしてアウトを取って素晴らしかったと思います」たたえました。

その後2アウト2塁になった場面ではけん制でランナーを刺しアウトを奪いましたが、「あそこのしんどい場面でチームプレーでアウトを取ったのはよかったです」とコメント。

佐藤投手本人が目標にしていたイニングを投げきることはできませんでしたが、「安定した制球力、持ち味を発揮してくれたと思います。肘に当たったのもあったのであそこ（5回）で連打を浴びてしまったので交代ということになりました。なんとかあの回をしのいで爽に勝ちをつけたかったですけどね」とねぎらいました。