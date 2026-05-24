タレントで起業家の吉川ひなのさんが、24日放送の『おしゃれクリップ』に出演。7年ぶりにテレビ出演した吉川さんが、今だからこそ語ることができるブレイク当時の本音を明かしたほか、その頃の経験を教訓にした3人の子どもとの接し方について告白しました。

■3人の子どもたちと沖縄に移住 決断の真意を明かす

10代でデビューし、一躍“時の人”となった吉川さんは、19歳で結婚を経験。短い結婚生活ののち、2011年には再婚を果たし、出産を機にハワイへ渡ります。その後、3人の子どもの母として仕事をセーブする生活を送っていましたが、2025年に子どもたちと沖縄へ移住。新たな生活をスタートさせた背景には、ここ数年の自らの生き方が影響していたそうで、子どもたちに“自分の人生”を示す決断をした真意を明かしました。

また、吉川さんをデビュー曲からプロデュースしてきた藤井フミヤさんがインタビュー出演。自称・親戚のおじさんが、かつての吉川さんの様子を語り、当時の危うい印象について言及。インタビューを受け、吉川さんも10代の頃に抱いていた葛藤について回顧。「自分で自分がどんな人間なのか知る前に、自分がどんな人か台本に書いてあった」と打ち明けました。

■子どもたちからのメッセージに涙

さらに、3人の子どもと過ごす沖縄での生活に密着した映像では、幼い子どもたちに寄り添う吉川さんの姿が。「子どもたちが思ってることとか生き方とか、邪魔しないように」と、それぞれの考えを尊重する子育てには、それぞれに自立してほしいという、自身の経験からくる願いがありました。

最後には、子どもたちに聞いた吉川さんへの思いをサプライズで紹介。14歳の長女は、かつての吉川さんの苦労を知ったうえで、「ここからはもうすごいいい人生だよ」と温かい言葉を送ります。吉川さんは、子どもたちからのメッセージに目に涙を浮かべる場面も。

吉川さんが、ゲストとして出演する『おしゃれクリップ』は、日本テレビ系で24日よる10時から放送です。