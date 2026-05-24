◇パ・リーグ 日本ハム１―11ソフトバンク（2026年5月23日 みずほペイペイD）

日本ハムは2回の先制もつかの間、3回に逆転され、最後は10点差をつけられる大敗だった。ソフトバンク戦は開幕7連敗に沈んだ。開幕からの同一カード連敗としては、ロッテに1分けを挟んで7連敗した10年以来16年ぶり。4位に転落し、借金での交流戦突入が確定した。監督通算300勝を目前に2連敗で足踏みの新庄監督は「明日、明日。明日勝つばい」と前だけを見据えた。

11安打で1得点。投手陣も振るわず、先発の細野が3回4失点でKOされるなど11失点し、今季初の2試合連続2桁失点を喫した。1―10の8回2死一、二塁では6番手として矢沢が24年6月23日楽天戦以来、約2年ぶりに登板した。

首脳陣から交流戦で登板する可能性を示されて20日の楽天戦の試合前練習でプルペン入りの準備。打者3人に最速145キロを計測し、四球、投手内野安打、遊飛だった。「思ったよりも出力が出て、ケガするなと思った。軽く投げようとするのが難しかった」と振り返り、「野手で結果を出します」と切り替えた。（小渕 日向子）