「平安Ｓ・Ｇ３」（２３日、京都）

見据えるは砂の頂。こんなところで負けるわけにはいかなかった。２番手で流れに乗った１番人気のロードクロンヌが堂々たる立ち回りで重賞Ｖ２。逃げるナルカミの直後から力強く抜け出すと後続に３馬身半差をつける完勝劇を披露した。

「イメージしていた通りに、うまく流れに乗せることができた。本当に強かったですね。しぶとさが売りの馬だと思っていましたが、思ったよりも最後にいい脚を使ってくれた」と横山和。力の違いを見せつける勝利を満足そうに振り返った。

前走のフェブラリーＳが、完敗の１１着。ダートで初めて馬券圏内を外す結果に終わったが、四位師はワンターンの舞台が向かなかったと分析。反撃の場を〈２・１・１・０〉と相性のいい京都に求めると、見立ては圧勝劇という結果で証明された。

鮮やか過ぎる変わり身に指揮官の顔も緩む。「見ての通りの完勝。理想通りの形で、ちょっとうまく行き過ぎかと思ったぐらい。フェブラリーＳで厳しいレースをした経験が、ここにつながったんだと思う」。惨敗の中で得た収穫を、確かな成長という形で示した。

次なるターゲットは、もちろんＧ１。賞金を加算したことで今後のローテにも余裕が生まれた。「ここは何としてもと思っていましたからね。いい形で勝てたので、胸を張って帝王賞（７月１日・大井）に行ける」と師なら、主戦も「一緒に大きなところに向かっていきたい」と前を見つめる。淀でプライドを取り戻したクロンヌが、今度こそ砂王の座へ突き進む。