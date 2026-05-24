【オークス】ラフターラインズ 大外は逆にプラスに 杉山助手「駐立を気にせず、すぐにゲート出れるので」課題ゲート克服へ【一問一答】
「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）
フローラＳの覇者ラフターラインズが自慢の末脚で頂点を目指す。大外８枠１８番も陣営は歓迎。以下は杉山孝介助手との一問一答。
◇ ◇
−決戦前日のメニューと雰囲気は。
「角馬場からのウッドチップです。ピリピリはしていますが、そのなかでも落ち着いています」
−状態面について。
「水曜日にジョッキーに騎乗していただき、程良い気合乗りです。競馬を使って、短い間隔でも反動なく来られていますし、カイ食いも落ちていないです。ここまで無事に順調ということが１番だと思います」
−８枠１８番からの戦い。
「大外で駐立を気にしなくてもいいですし、テンションが上がってもすぐにゲートを出るので逆にプラスかなと思います」
−課題と言われてきたゲートについては。
「帰厩した日と最終追いの前にゲート練習をしました。ゲートの中、ゲート裏ともに前走より落ち着いていました」
−この馬のストロングポイントは。
「最後の末脚は牡馬を含めても世代トップだと思っています。また、未勝利戦のラップを見てもスローだから末脚を繰り出せているのではなく、ミドルペースになってもはじけると思います」
−成長した点は。
「馬房の中でものんびりしていて、ピリピリしなくなりました。追い切り後の普通キャンターを含め、ひとつ大人になったと思います」
−成長のきっかけは。
「ターニングポイントはきさらぎ賞の時だと思います。栗東での滞在競馬と開催が２日間順延したことが精神面でいい方向に向かってくれました」
−決戦に向けて。
「馬は頑張ってくれると思うので、ゲートまで無事に連れて行ければと思います」