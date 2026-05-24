「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

フローラＳの覇者ラフターラインズが自慢の末脚で頂点を目指す。大外８枠１８番も陣営は歓迎。以下は杉山孝介助手との一問一答。

◇ ◇

−決戦前日のメニューと雰囲気は。

「角馬場からのウッドチップです。ピリピリはしていますが、そのなかでも落ち着いています」

−状態面について。

「水曜日にジョッキーに騎乗していただき、程良い気合乗りです。競馬を使って、短い間隔でも反動なく来られていますし、カイ食いも落ちていないです。ここまで無事に順調ということが１番だと思います」

−８枠１８番からの戦い。

「大外で駐立を気にしなくてもいいですし、テンションが上がってもすぐにゲートを出るので逆にプラスかなと思います」

−課題と言われてきたゲートについては。

「帰厩した日と最終追いの前にゲート練習をしました。ゲートの中、ゲート裏ともに前走より落ち着いていました」

−この馬のストロングポイントは。

「最後の末脚は牡馬を含めても世代トップだと思っています。また、未勝利戦のラップを見てもスローだから末脚を繰り出せているのではなく、ミドルペースになってもはじけると思います」

−成長した点は。

「馬房の中でものんびりしていて、ピリピリしなくなりました。追い切り後の普通キャンターを含め、ひとつ大人になったと思います」

−成長のきっかけは。

「ターニングポイントはきさらぎ賞の時だと思います。栗東での滞在競馬と開催が２日間順延したことが精神面でいい方向に向かってくれました」

−決戦に向けて。

「馬は頑張ってくれると思うので、ゲートまで無事に連れて行ければと思います」