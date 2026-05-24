◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第2日（2026年5月23日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）

前日に中止となった第2ラウンドが行われ、首位と1打差の4位から出た入谷響（20＝加賀電子）が6バーディー、1ボギーの67で回り通算8アンダーで単独首位に浮上した。4年前のツアーデビュー戦で予選落ちを喫した“因縁”のコースで好スコアをマークし、昨年6月のニチレイ・レディース以来のツアー通算2勝目に王手をかけた。

飛ばし屋の入谷がパットで奪首に成功した。7番で7メートル、9番と11番で4メートルのバーディーパットを沈め、12番では4メートルを入れてパーセーブ。「パットが入ってくれた。危ないパーパットも決め切れた」と胸を張った。

ツアー屈指のショット力を持つ20歳の課題はそのパットだった。4月に「気分転換で」パターをピン型からマレット型に替えて好転。昨季は30を超えた1ラウンド当たりの平均パット数が今季は29を切り、この日は計26パットにまとめた。

アマチュア時代の22年、この大会でツアー初出場。76、75を叩いて予選落ちし「グリーンも小さいし、ラフも長い。バンカーも嫌い。こんなに難しいコースがあるのかと思った」と苦手な印象が残った。それでもプロになり多くの難コースで経験を積んで戻ってきた今年は「コースの見方が変わった」という。嫌なイメージは消え2日連続60台で成長ぶりを示した。

初勝利を挙げたニチレイ・レディースの会場は袖ケ浦CC新袖C。今大会で勝てば“新旧袖ケ浦”を制す初の選手となる。「明日になれば気持ちもコンディションも変わるから、どうなるか分からないけど、優勝を目指して頑張る」。2打リードも油断はない。初優勝と同じように逃げ切りで2勝目をつかみ取る。