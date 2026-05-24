阪神３−０巨人（セ・リーグ＝２３日）―−阪神が４連勝。

立石、木浪の適時打で奪ったリードを、先発村上が９回３安打の今季初完投、初完封で守った。巨人は３連敗で、４カードぶりのカード負け越し。

巨人の阿部監督は「見ての通り、やられました」と脱帽した。阪神・村上の前に打線はわずか３安打。好機を作ることもままならず、今季５度目の零封負けを喫した。

一回、１番浅野の二塁打をきっかけに、一死三塁と好機が広がった。「先制点が絶対に欲しかった」と監督。続く吉川の一ゴロで三塁走者の浅野がギャンブルスタートを仕掛けたものの、相手の前進守備に阻まれ、本塁でタッチアウト。後続も倒れ、無得点に終わった。その後は七回まで一人も走者を出せず、３点を追う八回、一死二塁の好機を作ったが、泉口は空振り三振。続く門脇も打ち取られた。

１９日までチームは７連勝と勢いに乗っていたが、投手陣の奮闘によるところも大きく、打線は活発とは言いがたい。試合前時点のチーム打率２割３分１厘はリーグ５位で、つながりを欠く淡泊な攻撃が目立つ。

そんな中、特に気がかりなのが泉口の不振だ。３、４月は２割７分１厘の成績を残していたものの、５月は打率１割台前半と低迷。シーズン序盤は３番に固定されていた打順も、下位に回ることが増えた。昨季３割をマークした左打者の復調は、巻き返しに不可欠だ。

巨人との３連戦に向け、阪神の藤川監督は「大いに燃えていく」と対抗意識を隠さず、主戦級の先発３人を並べた。２４日は、巨人が目下８連敗中の才木がマウンドに上がる。「長いペナントレース、ずっと調子のいい打者はいない。そこを個々が考えて打破していくしかない」と阿部監督。交流戦前最後のカードで、ライバルに３連敗を喫するわけにはいかない。（緒方裕明）

巨人・阿部監督「あそこ（一回の好機）で１点取れていれば、また違った展開で試合が進んだのかなというのがある。明日、やりかえすチャンスがあるので、準備します」