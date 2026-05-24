「毎回同じオーダー」ちょっと待った！【40・50代】即マネしたい♡「最旬ヘア」

美容院やSNSでトレンドを目にする機会はあっても、実際のところ自分にしっくりくるものは？ 気にはなりつつ、結局同じオーダーに落ち着いているなら、まずはトレンドを知るところから始めてみて。今季らしさを反映しつつ、あくまでわざとらしく見えない大人向けの「最旬ヘア」を集めました。髪悩みへのアプローチも含め、そのままお手本にすればOKです。

ボリューム感を誘うくびれヘア

ミニボブが人気の今年、ボブを選ぶなら肩上までカットしてレイヤーを入れるのがベター。首元のラインを目安に、キュッとくびれるくらいメリハリをつけてみて。軽さによってエアリーな質感をまとったトップやサイドの髪が、ボリューミーな表情を引き出してくれます。毛先は外ハネにして若々しく、さらに視線を外側へ誘導するはたらきで、気になりやすいフェイスラインをカバーしてくれるメリットも。

動きが引き立つデザインカラー

白髪ぼかしによる若見えスタイルを提案している@sakosakosakosakoさんが、毛先の軽やかなミディアムレイヤーに忍ばせたのが、細めのハイライト。「ナチュラルなのに、どこか洗練された印象に」見せるサポートをしてくれるそうです。光の筋が入ることで視覚効果による立体感が生まれ、収まりのいい状態のまま華やかさを演出できます。のっぺり感や白髪のカバーとして、一度試してみては？

タイト仕上げには明るめカラー

大人女性向けボブが得意な@tidi_yukiさんが、「若さより、“品のある美しさ”を大切にしたい」という人に提案するのは、タイトに収まるタッセルボブ。鋭い切り口とスリークな質感が見せるかっこよさに、トレンドの顔まわりレイヤーで抜け感を添えるのがポイントです。コンパクトなシルエットが物足りない印象で終わらないように、ふっくら見える明るいベージュを合わせて。

パーマで余裕をアピール

伸ばしかけにちょうど良い、ベースの長さはそのままにレイヤーとニュアンスパーマを足したアレンジ。カットの段階で長さに差をつけておくと、ゆるい動きをつけたときに不規則なリズムが生まれます。パーマが得意な@hanae.yamaguchiさんいわく、「少し湿ってる状態にバームとオイルを混ぜた物を全体に馴染ませればオッケー」と日々のセットも楽々。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@sakosakosakosako様、@tidi_yuki様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。