世帯年収1500万円でも「思うように貯金ができていない」パワーカップルの詳細な家計事情　住宅ローンが8.5万円、食費10万円

世帯年収が1500万円あれば、さぞ余裕のある生活ができるだろう。と思いきや、本人たちの実感としては、そんなこともないようだ。

投稿で家計事情を明かしてくれた群馬県の40代女性（エンジニア／世帯年収1500万円）は、夫婦共に自動車メーカーの技術職として働いている。夫と自身の年収がそれぞれ750万円という、完全なパワーカップルだ。

中学生と小学生の子どもが2人おり、地方の持ち家で暮らしているが、今の生活について「あまり裕福な暮らしができている実感はない」と本音をこぽす。（文：篠原みつき）

「一般的には1人分の給料でもやっていけると思う」が……

女性は現在の貯蓄状況についてこう語る。

「一般的には1人分の給料でもやっていけると思うので手取りで考えても500万円／年の貯金はできると思うが、思うように貯金ができていない」

というのも、夫婦揃って朝早くから夜遅くまで働くため、生活を回すための「時短」に課金せざるを得ないらしい。

「時短家電（食洗機、ドラム式乾燥機、ロボット掃除機）と食材配送サービスを利用。ふるさと納税を使って高級肉（定期便）、蟹、フルーツを送ってもらっている」

夫婦で完全に分担している支払い内訳

家計の支払いは夫と妻で分担している。夫の月々の支払いは、持ち家のローンが8万5000円。なお、土地は妻の父親が所有しているため費用はかかっていない。かなり恵まれていると言える。

教育費は塾などが5万8000円。ほかに光熱費と水道代が3万円〜5万円、通信費1万円、車のガソリン代が2万円となっている。年間の支払いとしては、年2回の帰省費30万円と固定資産税10万円、自動車税4万円などを担う。

一方、妻は主に食費や日々の生活費を担当する。月の食費は10万円で、平日の夜は食材配送サービス（4万5000円）を利用し、週に1〜2回は外食に出かけている。さらに日用品2万円、自身と中学生の子どものスマホ代6000円や、子どもの小遣いと学校費に各5000円、交通費2万円などがかかる。

また、年間の出費として3回程度の旅行費が30〜50万円、年に3回の芝刈り代として家事サービスに3万円を支払っている。

こうした生活を送りながら、毎月の貯金は妻が財形とNISAで7万円、ボーナス時には夫婦それぞれが年2回20万円ずつを貯蓄に回しているという。計算上は年間164万円の貯蓄額となり、確かに前述の妻の想定「年500万円の貯金」にはほど遠い。

しかし、世帯年収1500万で時短や教育にガッツリ課金しながら生活を回しており、「裕福」という実感はなくとも特に我慢をすることもない余裕はうかがえた。