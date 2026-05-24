◆春季近畿大会 ▽１回戦 立命館宇治１１―９履正社（２３日、わかさスタジアム京都）

近畿大会が開幕し、智弁和歌山と立命館宇治が準決勝に進出した。立命館宇治は、東慶太内野手（３年）が、もう少しでサイクル安打の４安打５打点。被安打２０で９失点しながらも、履正社に逆転勝ちした。

あとワンベースだった。１１―８の８回２死、立命館宇治・東の打球が右翼線で弾んだ。サイクル安打達成かと思われたが、二塁でストップ。「意識はなかった。チャンスメイクするだけ」と自重した。元西武・渡部健人は、１７６センチ、１１５キロの体格から“よくばりくん”と呼ばれた。１８８センチ、９５キロの５番打者は“よくばらないくん”だった。

快挙はならなかったが、４安打５打点で１１年以来、１５年ぶりの勝利に導いた。０―３の４回１死満塁、右中間に同点の３点二塁打を放つと、４―７の６回１死では京都大会決勝に続いて本塁打を右越えに運んだ。７回は１死満塁で左前に同点打。打者１２人で６得点の逆転劇につなげた。

主将の江原雅登捕手（２年）ら１、２年生がベンチ入り２０人中、１２人のチームで「２年生におんぶにだっこ。負担はかけられない」と奮起。２０安打を許しながらも、１６安打で２度の３点差をはね返した。「勝てるとは思っていなかった」と、大阪王者撃破をかみ締めた。（伊井 亮一）