◆パ・リーグ 西武４―１（２３日・ベルーナドーム）

思わぬ形で舞い込んだ白星に、声が弾んだ。西武・上田大河投手（２４）がプロ３年目で待望の初勝利。「プロ野球生活で数字はたかが１なんですけど、この１勝は本当に重い」と記念球を握りしめた。

２点リードの５回１死二、三塁から２番手で登板。２死後に渡部に適時打を許すも、リードは保った。「内容は良くなかったけど、追いつかれなくて良かった」と振り返った。

大商大から２３年ドラフト２位で入団も、なかなか本来の力を発揮できず。昨オフから栄養士の指導を受けて食事面から見直し、フィジカル強化を徹底。今季はファームで先発として登板を重ねていたが、５月４日の１軍初昇格は「びっくりした。頭になかった」というリリーフとして。それでも与えられた持ち場で奮闘してつかんだ待望の白星を「長かったですね…。長かった」とかみ締めた。

“たいがーす”のバックアップも効いた。西武には名前が「大河」の選手が３人。次男・上田がピンチを切り抜けた直後の５回裏、先頭の“三男”小島大河が中前安打で出塁。続く“長男”平沢大河（２８）も７球粘って四球を選んで追加点を呼び込んだ。小島は「意識していなかったけど、結果的にそうなって良かった」と次男の勝利を祝福。筋書きのない「大河ドラマ」で、チームは首位・オリックス戦の連敗を６で止め、０・５ゲーム差に接近した。（大中 彩未）

◆上田 大河（うえだ・たいが）２００１年１１月１５日、三重県生まれ。２４歳。小学１年時にテレビでプロ野球を見て野球を始める。大商大高では甲子園出場なし。大商大から２３年ドラフト２位で西武に入団。「大河」という名前は、阪神ファンの両親が「タイガー（虎）」になぞらえ名付けた。１８３センチ、８８キロ。右投右打。