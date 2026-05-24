◆春季近畿大会 ▽１回戦 智弁和歌山８―６滋賀学園（２３日、わかさスタジアム京都）

近畿大会が開幕し、智弁和歌山と立命館宇治が準決勝に進出した。智弁和歌山は、荒井優聖内野手（ゆうき、３年）が８回に逆転３ランを放ち、センバツで１６強入りした滋賀学園に勝利した。長友悠成内野手（２年）は３回に一時同点のソロ。１、２番コンビの２本塁打で３年続けて１回戦を突破した。

ダイヤモンドを回りながら、力強いガッツポーズが飛び出した。１点を追う８回２死一、三塁、智弁和歌山・荒井が逆転３ランを放った。「変化球が多い投手。変化球を絶対に一球で仕留める。自分で決めてやろう」と狙い澄ました高校通算１９号。元阪神の中谷仁監督（４７）が「うちの中では一番いいバッター。長打もある。バットコントロールも選球眼もいい」と高評価する左打者だ。

指揮官は、５０メートル走５秒９を誇る長友の足を生かすために、荒井を攻撃的２番として起用している。「長友が出たらバッテリーがランナーを気にする。速球系でいくと、荒井が対応してくれる」と戦略を明かした。１番の長友は、０―１の３回先頭で一時同点の右越えソロ。「ブラボーです！」。日本人初５大会連続でサッカーＷ杯に出場する同姓の長友佑都（ＦＣ東京）の名言で、公式戦初アーチの喜びを表した。岡山理大付１年夏で甲子園に出場し、観戦した父・悠司さんに３安打を届けた。

１、２番で計６安打４打点。中谷監督は「苦手なチームづくり。バッテリー中心で守り勝つのが得意。今年の布陣だと攻め勝つ、打ち勝たないと目標は達成できない」と言葉に力を込めた。次戦は立命館宇治。「野球、大好きです！」と“アモーレ”があふれる長友が、２年連続準優勝の雪辱を果たす。（木戸 裕也）