43組が浅草橋に集結、6月20日開幕！ BACON スイーツアートの世界展 2026

記事ポイント 本物そっくりのフェイクスイーツから雑貨・文具まで43組のクリエイターが浅草橋に集まる合同写真展＆物販展会期中の週末限定で人気クリエイターによるスイーツアート制作ワークショップが2種類開催される先着数量限定の特製オリジナルポストカードが来場者にプレゼントされる 本物そっくりのフェイクスイーツから雑貨・文具まで43組のクリエイターが浅草橋に集まる合同写真展＆物販展会期中の週末限定で人気クリエイターによるスイーツアート制作ワークショップが2種類開催される先着数量限定の特製オリジナルポストカードが来場者にプレゼントされる

本物そっくりのフェイクスイーツ作品が東京・浅草橋に集結します。

BACONが主催するフェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026」が、2026年6月20日（土）から7月5日（日）まで開催されます。

43組のクリエイターが参加し、展示・物販・ワークショップが一度に体験できるイベントです。

BACON「スイーツアートの世界展 2026」





開催期間：2026年6月20日（土）〜7月5日（日）営業時間：11:00〜17:00（土曜のみ11:00〜18:00）休館日：毎週月曜日・火曜日会場：TODAYS GALLERY STUDIO.（東京都台東区浅草橋5-27-6 5F）入場料：700円／3歳以下は入場無料出展者：43組主催：株式会社BACON

「スイーツアートの世界展 2026」は、東京・浅草橋にある「TODAYS GALLERY STUDIO.」の5Fフロアを舞台に開催されるフェイクスイーツの合同写真展＆物販展です。

2014年7月開設のTODAYS GALLERY STUDIO.は、累計来場者数200万人を突破した「ねこ休み展」でも知られるギャラリーで、今回は43組のクリエイターが参加する大規模な企画が展開されます。

リアルサイズの精巧なフェイクスイーツから手のひらに収まるミニチュア作品、スイーツモチーフの雑貨・アクセサリー・文具まで、多彩なジャンルの作品が一堂に展示・販売されます。

入場料は700円で、3歳以下は無料です。

注目クリエイターの展示・新作





Gateaux Decorusのいちごテーマ新作シリーズ





mes favoris7のプリンアラモード ボールペンなど文具アイテム





会場内には期間限定のPOP UPコーナーが設けられ、スイーツをモチーフにしたファンシー雑貨やステーショナリーが並びます。

Instagramフォロワー数1万人超の「Cherish365」（@cherish365_zakka）がとびきりかわいいファンシー雑貨を出品するほか、「みよし洋菓子店」（@miyoshi_yogashiten）はメルヘンなケーキの世界観を落とし込んだ雑貨作品を展開します。

「mes favoris7」（@mes_favoris7）からは、書くたびにプリンがゆらゆら揺れる「プリンアラモード ボールペン」（2,420円）や「クリームソーダ ボールペン」（2,200円）、「パフェ×スイーツ アクセサリー」（2,640円）など、遊び心あふれる文具・アクセサリーが揃います。

ノートやシール、ペン、ミニ雑貨など、スイーツにまつわるコレクションアイテムが多数ラインナップされます。

来場者特典と週末限定ワークショップ





来場者には、本展のキービジュアルを使用した特製オリジナルポストカードが先着数量限定でプレゼントされます。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

会場限定グッズ販売ラインナップ





会場では参加クリエイターによるフェイクスイーツ作品や本展限定グッズが多数販売されます。

「〜Silk〜」からはフルーツ大福チャーム・Chocolate Sandwich Charm・Lumiere Ring chocolate mint Edition（各1,800円）が揃います。

「BALMA」のアニマルトーストのチャームは950円、「bread and butter.」の海の生き物と喫茶のミニチュアは各種1,100円〜、らっこのミニチュアクッキー缶は2,200円、コーギーと楽しむクリームティーのバッグチャームは6,600円です。





「Gateaux Decores」からはいちごエクレアキーホルダー（2,800円）、いちごパリブレスト バッグチャーム／キーホルダー（3,300円〜）、フルーツタルトバッグチャーム（3,900円）、いちごナポレオンパイバッグチャーム（4,300円）が出品されます。

「箱屋」の果実の2段パンケーキ（5,610円）・果実の3段パンケーキ（6,710円）など、工芸品としての完成度が高い作品も並びます。

価格はすべて税込表記です。

43組のクリエイターが参加する「スイーツアートの世界展 2026」では、リアルなフェイクスイーツ作品の展示鑑賞から、限定グッズ購入、週末ワークショップ体験まで一日で楽しめる構成となっています。

入場料700円（3歳以下無料）で、6月20日（土）から7月5日（日）まで東京・浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.にて開催されます。

BACON「スイーツアートの世界展 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. ワークショップへの参加はどのように申し込めますか？

A. 事前予約制で、公式サイトの予約カレンダーから申し込む形となっています。

当日に空きがある場合は予約なしでも参加できます。

Q. 会場の休館日と土曜日の営業時間の違いは何ですか？

A. 毎週月曜日と火曜日が休館日です。

営業時間は通常11:00〜17:00ですが、土曜日のみ11:00〜18:00と1時間延長されます。

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