吉川ひなの、7年ぶりテレビ出演 10代当時の複雑心境告白「自分がどんな人か台本に書いてあった」」
モデルでタレントの吉川ひなのが、きょう24日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演する。７年ぶりのテレビ出演となる。
【番組カット】子どもたちからのメッセージを掲げる吉川ひなの
10代でデビューを果たし、一躍“時の人”となった吉川は、19歳で当時“ままごと婚”と騒がれた結婚を経験した。「まわりの大人に対してのアピール」と振り返った短い結婚生活ののち、2011年には再婚を果たし、出産を機にハワイへ渡った。その後、3人の子どもの母として仕事をセーブする生活を送っていたが、昨年子どもたちと沖縄に移住。新たな生活をスタートさせた背景には、ここ数年の自らの生き方が影響していた。子どもたちに“自分の人生”を示す決断を決めた真意が明かされる。
番組では、吉川をデビュー曲からプロデュースを行ってきた藤井フミヤがインタビュー出演。自称・親戚のおじさんがかつての吉川の様子を語り、当時の危うい印象について言及する。一方、ハワイに移住してからは「やっぱり母親になった」そうで、その生き方には変化を感じ取ったという。インタビューを受け、吉川本人も10代の頃に抱いていた葛藤について回顧。「自分で自分がどんな人間なのか知る前に、自分がどんな人か台本に書いてあった」と当時の複雑な胸中を打ち明けた。
3人の子どもと過ごす沖縄での生活に密着した映像では、幼い子どもたちに寄り添う吉川の姿があった。「子どもたちが思ってることとか生き方とか、邪魔しないように」とそれぞれの考えを尊重する子育てには、それぞれに自立してほしいという、自身の経験からくる願いがあった。自分以外の人生の責任も背負う辛さを知る吉川だからこそ抱く、子育ての教訓を語る。
最後に子どもたちに聞いた吉川への思いをサプライズで紹介。14歳の長女は、かつての“ママ”の苦労を知ったうえで、「ここからはもうすごいいい人生だよ」と温かい言葉を残す。吉川からの大きな愛を受け止めたメッセージを聞き、吉川は目に涙を浮かべる。７年ぶりのテレビ出演で再確認した、現在の幸せな日々に対し、吉川は改めて感謝を口にする。
【番組カット】子どもたちからのメッセージを掲げる吉川ひなの
10代でデビューを果たし、一躍“時の人”となった吉川は、19歳で当時“ままごと婚”と騒がれた結婚を経験した。「まわりの大人に対してのアピール」と振り返った短い結婚生活ののち、2011年には再婚を果たし、出産を機にハワイへ渡った。その後、3人の子どもの母として仕事をセーブする生活を送っていたが、昨年子どもたちと沖縄に移住。新たな生活をスタートさせた背景には、ここ数年の自らの生き方が影響していた。子どもたちに“自分の人生”を示す決断を決めた真意が明かされる。
3人の子どもと過ごす沖縄での生活に密着した映像では、幼い子どもたちに寄り添う吉川の姿があった。「子どもたちが思ってることとか生き方とか、邪魔しないように」とそれぞれの考えを尊重する子育てには、それぞれに自立してほしいという、自身の経験からくる願いがあった。自分以外の人生の責任も背負う辛さを知る吉川だからこそ抱く、子育ての教訓を語る。
最後に子どもたちに聞いた吉川への思いをサプライズで紹介。14歳の長女は、かつての“ママ”の苦労を知ったうえで、「ここからはもうすごいいい人生だよ」と温かい言葉を残す。吉川からの大きな愛を受け止めたメッセージを聞き、吉川は目に涙を浮かべる。７年ぶりのテレビ出演で再確認した、現在の幸せな日々に対し、吉川は改めて感謝を口にする。