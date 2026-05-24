timelesz、“未来の生活”を体験 未来型モビリティを“まさか”の乗りこなし
きょう24日放送の日本テレビ系『timeleszファミリア』（毎週日曜 後2：00〜後3：00※関東ローカル）では、特別企画「ファミリア万博」を開催する。
【番組カット】バク転に挑戦！timeleszの末っ子3人
「ファミリア万博」では、少し前までは夢物語だったキャッシュレス決済や音楽サブスクのように、今まさに生まれつつある“未来の生活”をtimeleszが体験していく。
今回集結したのは、全国から集まった最先端ロボットや最新AI技術。timeleszのメンバーたちが自らさまざまな最新技術を試す。
企画を聞いて大興奮のメンバーのもとに、最新ロボットに乗った平子祐希（アルコ＆ピース）と朝日奈央が悠々と登場。体重移動だけで簡単に移動できる未来型モビリティに「めっちゃ乗りたい！」とtimeleszもテンションマックスとなる。あるメンバーがまさかの乗りこなし力を発揮する。
ファミリア万博の会場に到着すると、人型ロボットが出迎える。わずかな筋肉の動きだけでロボットがリアルタイムに連動し、離れた場所でも作業が可能になった。ここでは橋本将生が実際にロボットの遠隔操作を体験する。
ファッションパビリオンでは、AIソフトを体験する。自分のイメージを言葉にしてしゃべるだけで理想の服を誰でも簡単に作ることができるということで、「平子が夏に輝ける服装」をテーマに原嘉孝、松島聡、寺西拓人が思い思いのファッションをデザインする。こちらの手を分析する「AIじゃんけんロボット」には、寺西が挑戦。最新AIに持ち前のポーカーフェイスで勝利できるのか。
timeleszの末っ子3人がバク転習得を目指す「バク転三兄弟」も放送する。早速3人の中で実力差が出てきてしまう。3人は夏までにバク転を身に付けることができるのか。
timeleszが体を張って「最新技術」とファミリアになる、ワクワクが詰まった1時間となる。
【番組カット】バク転に挑戦！timeleszの末っ子3人
「ファミリア万博」では、少し前までは夢物語だったキャッシュレス決済や音楽サブスクのように、今まさに生まれつつある“未来の生活”をtimeleszが体験していく。
今回集結したのは、全国から集まった最先端ロボットや最新AI技術。timeleszのメンバーたちが自らさまざまな最新技術を試す。
ファミリア万博の会場に到着すると、人型ロボットが出迎える。わずかな筋肉の動きだけでロボットがリアルタイムに連動し、離れた場所でも作業が可能になった。ここでは橋本将生が実際にロボットの遠隔操作を体験する。
ファッションパビリオンでは、AIソフトを体験する。自分のイメージを言葉にしてしゃべるだけで理想の服を誰でも簡単に作ることができるということで、「平子が夏に輝ける服装」をテーマに原嘉孝、松島聡、寺西拓人が思い思いのファッションをデザインする。こちらの手を分析する「AIじゃんけんロボット」には、寺西が挑戦。最新AIに持ち前のポーカーフェイスで勝利できるのか。
timeleszの末っ子3人がバク転習得を目指す「バク転三兄弟」も放送する。早速3人の中で実力差が出てきてしまう。3人は夏までにバク転を身に付けることができるのか。
timeleszが体を張って「最新技術」とファミリアになる、ワクワクが詰まった1時間となる。