皇后さまも涙の“奇跡のシロクマ”ピース　普段より白さが際立った理由は「体を清めて両陛下をお迎え」　季節も影響

愛媛県の「とべ動物園」で天皇皇后両陛下が“奇跡のシロクマ”ピースと対面された。

ピースは、この日のために水浴びをしており、ひときわ白い姿を見せていた。

皇后さまが「奇跡のシロクマ」に“涙”

天皇皇后両陛下が愛媛県を訪問中に、「とべ動物園」で国内初の人工哺育に成功した“奇跡のシロクマ「ピース」と対面された。

笑顔で見つめながら、親代わりの飼育員の話を熱心に耳を傾けられていたという。

その時のご様子について、ピースを生まれた日から担当している高市敦広飼育員は、「時間が来て、『そろそろ』と声をかけても、3回か4回、離れられず、最後に『涙出ちゃう』と雅子さまがおっしゃって、後ろ髪引かれるように、次のところに（向かわれた）」と語った。

「今までで一番白い」の声も

ところでそのピース、気になることがあった。

来園者たちは、「今まで見た中で一番、白かった」と話していた。

確かにピースは、ひときわ白く美しい毛並みをしていた。

その理由について、高市飼育員は、「普段は入れないが、プールに水をためて、朝一番で体を清めて（両陛下を）お迎えしました」と明かした。

ピースは、水浴びをしていたのだ。

さらに今はちょうど毛の生えかわる時期で、いつも以上に美しい毛並みを両陛下にお見せすることができたという。

（「イット！」5月20日放送より）