ボクシング元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏（45）が、23日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。娘の未来の結婚相手としたいことを明かした。

今回の番組では、長谷川氏と大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）、漫才コンビのメッセンジャー黒田有（56）が大阪・枚方市でロケ。酒屋の一角で立ち飲みができる「角打ち」ができる店を訪れた。

長谷川氏の長男は23歳、長女は20歳。橋下氏から「彼氏とかにお父さんとして会います？」と聞かれた長谷川氏は「全然会いたいですね。ただ、僕決めていることがあって。娘が結婚する人とは1回スパーリングする。これは決めてるんです」と真顔で思いを明かすと、橋下氏は口にしていたビールを思わず吹き出しそうになりながら「イヤイヤイヤ」とツッコんだ。

長谷川氏は、ボクシング経験者かどうか関係なく「勝つ負けるじゃなくて、娘を欲しいんだったら、やられても向かってくる気持ちを見せてほしい。こちらもプロなんでボコボコにしようとかじゃなくて、気持ちを見たいだけ」と真意を説明したが、元世界王者のパンチをもらうとあって、橋下氏と黒田は苦笑。「でも、殴るんでしょ？」と確認する橋下氏に、長谷川氏は「軽くは殴ります。ボディーは打ちます。顔は殴んないですけど」とさらりと言ってのけ、黒田から「ボディーが一番後から効くねんから」とドン引きされていた。