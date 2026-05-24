相葉雅紀＆小峠英二＆あばれる君、黒酢の仕込みとアレンジ料理学ぶ 調理の合間には料理の“あるあるネタ”トーク展開
相葉雅紀が出演するテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜 後6：00）のきょう24日の放送では、黒酢の魅力を味わい尽くす。
【番組カット】楽しそう！談笑する相葉雅紀＆小峠英二＆あばれる君
相葉が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく同番組。今回は、鹿児島の魅力を届ける第2弾となる。先週に続き、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに、200年以上続く黒酢造りの伝統が息づく鹿児島県霧島市で、黒酢造りや黒酢の絶品アレンジ料理を学ぶ。
相葉たちは、児島のシンボル・桜島が見える絶景ポイントからスタート。そこには、黒酢を造る薩摩焼の壺が一面に置かれた壺畑が広がっており、3人は圧倒される。
3人は、200年以上の歴史を誇る黒酢の伝統製法「壺造り」に挑戦。米麹、蒸し米、地下水を壺の中で時間をかけて自然発酵・熟成させることで、琥珀色の黒酢が生まれる。時間が経つほど色や味わいが変化するそうで、3人は若酢（半年）、1年もの、3年ものを飲み比べ。発酵が進むほど酸味がやわらぎ、コクが増していく黒酢の奥深さに驚きを見せる。
黒酢の仕込み体験では、3人がかりで壺に米麹、蒸し米をこぼさないように慎重に入れ、壺の7分目の位置まで地下水を注ぐ。そして、雑菌を防ぐために乾燥させた米麹を水面に隙間なく浮かべる「振り麹」は、10年以上の経験が必要とされる難しい工程で、今回はその熟練の手さばきを見学。
また、発酵が始まってから1週間以上経った壺に耳を近づけると聞こえる、パチパチという心地いい音に「あー癒される」（相葉）と熟成を音でも感じていく。
仕込みのあとは、黒酢でいつもの料理が大変身する絶品アレンジ料理を学ぶ。黒酢と牛乳、りんご、小松菜などをミキサーにかける「黒酢スムージー」を口にすると、「甘味があって、ツーンとしてない」（相葉）、「サラダ1杯分ありそう」（あばれる君）とヘルシーなおいしさを味わう。
「黒酢とツナのポテトサラダ」は、じゃがいもが熱いうちに黒酢で下味をつけ、ヨーグルトとマヨネーズを入れるタイミングでもう一度黒酢を加える。熱々のできたてを、相葉は「おいしい、ツナがいいアクセント」、小峠は「黒酢の酸味がいい」と堪能。
調理の合間には、料理にまつわる話題で盛り上がる場面も。相葉の「ポテトサラダ、好きなんだよね」との発言から、小峠が「居酒屋とかでとりあえずポテサラ頼む説あるよね」と言うと一同が激しく共感。さらに、黒酢の味噌汁を作る場面では、小峠が普段から味噌汁を作っていることを明かし、乾燥わかめを入れすぎてしまう“味噌汁あるある”で盛り上がる。また、相葉が“包丁王子”として披露してきた魚さばきの話題から、今後挑戦してみたい魚の話に。「アンコウの吊るし切りをリベンジしたい」と答えた相葉は、挑戦した当時を振り返りつつ、その理由を熱弁する。
【番組カット】楽しそう！談笑する相葉雅紀＆小峠英二＆あばれる君
相葉が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく同番組。今回は、鹿児島の魅力を届ける第2弾となる。先週に続き、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに、200年以上続く黒酢造りの伝統が息づく鹿児島県霧島市で、黒酢造りや黒酢の絶品アレンジ料理を学ぶ。
3人は、200年以上の歴史を誇る黒酢の伝統製法「壺造り」に挑戦。米麹、蒸し米、地下水を壺の中で時間をかけて自然発酵・熟成させることで、琥珀色の黒酢が生まれる。時間が経つほど色や味わいが変化するそうで、3人は若酢（半年）、1年もの、3年ものを飲み比べ。発酵が進むほど酸味がやわらぎ、コクが増していく黒酢の奥深さに驚きを見せる。
黒酢の仕込み体験では、3人がかりで壺に米麹、蒸し米をこぼさないように慎重に入れ、壺の7分目の位置まで地下水を注ぐ。そして、雑菌を防ぐために乾燥させた米麹を水面に隙間なく浮かべる「振り麹」は、10年以上の経験が必要とされる難しい工程で、今回はその熟練の手さばきを見学。
また、発酵が始まってから1週間以上経った壺に耳を近づけると聞こえる、パチパチという心地いい音に「あー癒される」（相葉）と熟成を音でも感じていく。
仕込みのあとは、黒酢でいつもの料理が大変身する絶品アレンジ料理を学ぶ。黒酢と牛乳、りんご、小松菜などをミキサーにかける「黒酢スムージー」を口にすると、「甘味があって、ツーンとしてない」（相葉）、「サラダ1杯分ありそう」（あばれる君）とヘルシーなおいしさを味わう。
「黒酢とツナのポテトサラダ」は、じゃがいもが熱いうちに黒酢で下味をつけ、ヨーグルトとマヨネーズを入れるタイミングでもう一度黒酢を加える。熱々のできたてを、相葉は「おいしい、ツナがいいアクセント」、小峠は「黒酢の酸味がいい」と堪能。
調理の合間には、料理にまつわる話題で盛り上がる場面も。相葉の「ポテトサラダ、好きなんだよね」との発言から、小峠が「居酒屋とかでとりあえずポテサラ頼む説あるよね」と言うと一同が激しく共感。さらに、黒酢の味噌汁を作る場面では、小峠が普段から味噌汁を作っていることを明かし、乾燥わかめを入れすぎてしまう“味噌汁あるある”で盛り上がる。また、相葉が“包丁王子”として披露してきた魚さばきの話題から、今後挑戦してみたい魚の話に。「アンコウの吊るし切りをリベンジしたい」と答えた相葉は、挑戦した当時を振り返りつつ、その理由を熱弁する。