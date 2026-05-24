演歌歌手ゆき美如が23日までにブログを更新。親戚の葬儀での出来事をつづった。

ゆきは「先週末は親戚の葬儀に参列しました」と報告し「亡くなった叔母の家は、元々親戚の中で1番お金持ちなかなりの富裕層。更に不動産だけでもあちこちに多数あるので、相続も大変そう」と推測した。

続けて「ちょっと引っかかってモヤモヤしてる事があるんだ。その叔母の家族と深い関係になって少し貰おうとしてたり、葬儀のやり方や食事に文句付けたり、お香典の金額リストを覗き見し『○○家は少ないケチだ、私は多めに渡したのに』など言ってたり、一部のいとこ達まで、親戚の陰口を言ってるんですよ」と打ち明けた。

さらに「客観視してる平和主義の私は、お香典も結婚式のご祝儀も。常識範囲内なら問題無いのでは？あとは気持ちで上乗せするのは自由。わざわざ人の香典袋に口突っ込む事ではないよ。葬儀に行ってお別れをする事が1番の誠意かと私は思うから」と自身の考えを記した。

さらに「葬儀でこんなに不快な思いしたのは初めてだわ！」と心境を明かした。

ゆきは「今までの感謝の気持ちを伝え無事にお見送りできてよかったです 叔母さん、私たち家族の事を天国から見守っててね」と叔母を思った。