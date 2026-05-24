NHK連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）で、一ノ瀬りんを演じている見上愛。上坂樹里とともにW主演を務める本作で、見上は明治の時代を生きる女性のひたむきさを、まっすぐな眼差しと繊細な表情で表現している。りんは、最初から強く前へ進める人物ではない。迷い、傷つき、周囲の言葉に揺れながらも、その時々で自分にできることを探していく。大きな声で感情を見せるのではなく、表情や間で心の動きを伝える芝居には、見上がこれまでの出演作で磨いてきた魅力が表れている。

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見上の魅力は、作品ごとにまったく違う表情を見せるところにある。静かな眼差しで物語に深みを与えたかと思えば、別の作品では不安や危うさを抱えた人物を演じ、また別の作品では恋にまっすぐ突き進む主人公にもなる。大きな芝居で感情を見せるのではなく、視線や表情、言葉の間で人物の気持ちを伝えるのが見上の強みだ。一方で、感情が大きく動く場面では、作品全体の空気を一気に変える力もある。

本稿では、『風、薫る』で見上愛に興味を持った視聴者に向けて、彼女のギャップが堪能できる出演作5本を振り返りたい。

■『衝動』 2021年公開の映画『衝動』は、見上の初期キャリアを語るうえで外せない一作だ。倉悠貴と見上がW主演を務めた本作は、2020年の東京・渋谷を舞台に、孤独を抱える少年・ハチ（倉悠貴）と、トラウマによって声を出せなくなった少女・アイ（見上愛）の出会いを描く。居場所を持てず、社会の輪郭からこぼれ落ちたような2人が、互いの孤独に引き寄せられていく青春サスペンスである。

見上が演じたアイは、自分の思いをうまく言葉にできない人物だ。そのため、感情の動きはセリフではなく、視線や表情、身体のこわばりに表れる。ハチに対して心を開きたい気持ちがありながら、すぐには相手を信じきれない。誰かに触れてほしいのに、近づかれると身を固くしてしまう。そうした相反する感情を、見上は目の揺れや一瞬のためらいで伝えている。

アイは誰かを求めているのに近づききれず、救われたい気持ちがありながら、差し伸べられた手を信じきれない。そんな矛盾を抱えた少女の姿が、渋谷の雑踏や夜の空気の中でヒリヒリと残る。明るさや透明感だけでは語れない、痛みと危うさをまとった見上を知ることができる作品だ。

■『光る君へ』 2024年放送のNHK大河ドラマ『光る君へ』で、見上が演じたのは藤原彰子だった。彰子は、藤原道長（柄本佑）の娘として一条天皇（塩野瑛久）のもとへ入内する人物だ。道長の期待を背負い、中宮としての役割を求められながらも、入内直後の彰子は、その立場の大きさに心が追いついていないように映る。見上は、硬い表情や言葉数の少なさによって、后として扱われる少女の戸惑いを表していた。

印象的なのは、まひろ／紫式部（吉高由里子）との関係を通して、彰子が少しずつ変わっていく過程だ。最初は周囲の言葉を受け止めるだけだった彰子が、まひろと向き合う中で、自分の思いを見つめ、言葉にしていく。見上はその変化を、急に強くなる芝居ではなく、相手を見る目や声の出し方の変化で見せていた。入内直後の硬さ、後宮での孤独、そして自分の言葉を持っていく成長が、静かな佇まいの中に表れている。『光る君へ』は、見上が繊細な変化を丁寧に演じる俳優であることを示した一作である。

■『すべての夜を思いだす』 2024年公開の映画『すべての夜を思いだす』で見上が演じる夏は、亡くなった友人が撮った写真の引き換え券を手に、多摩ニュータウンを歩く大学生だ。彼女の目的は、友人の母に会いに行くこと。けれど本作で描かれるのは、誰かの死を大きな悲劇として処理する物語ではないところが面白い。夏は街を歩きながら、友人が残した写真や、かつて一緒に過ごした夜の記憶に触れていく。

花火の夜を思い返すような時間も含めて、友人のことは、最初からはっきりした言葉として戻ってくるわけではない。街を歩いたり、人と話したりするうちに、「あの時、こんな時間を過ごしていた」と少しずつ記憶が戻ってくる。見上は、その心の動きをとても自然に演じており、素晴らしいの一言だ。泣き崩れるのではなく、感情を大きく説明するのでもなく、友人がもういないことを抱えたまま、静かに歩いている。その姿が、夏の寂しさと、記憶を受け止めようとする強さを物語っている。観終えたあとに、なぜだか夏の表情や街を歩く姿がいつまでも記憶に残るのは筆者だけだろうか。

■『不死身ラヴァーズ』 2024年公開の映画『不死身ラヴァーズ』は、見上にとって映画単独初主演作となった作品ということで、ぜひとも観ておきたい作品だ。松居大悟監督が高木ユーナの同名コミックを実写化した本作で、見上が演じるのは、幼い頃に出会った甲野じゅんを運命の相手だと信じ、何度も恋をし続ける長谷部りの。両思いになるたびに相手が消えてしまうという不思議な設定の中で、見上は“好き”という感情にまっすぐ突き進む主人公を全力で演じている。

本作における見上は、とにかくエネルギッシュだ。思いを抑えるのではなく、走り、叫び、ぶつかっていく。『光る君へ』や『すべての夜を思いだす』で見せた静かな佇まいとは対照的に、甲野じゅんに向かって何度も「好きです！」と伝える場面も筆頭に感情が前へ前へとあふれ出していく。だが、その勢いは単なる明るさではない。好きな人を忘れたくない、消したくないという切実さがあるからこそ、りのの行動は観客の胸に残るのだ。見上の持つ透明感と、執着にも近い恋の熱量がぶつかり合うことで、彼女の新しい魅力が引き出された作品だ。

■『国宝』 2025年公開の映画『国宝』で、見上は藤駒を演じている。吉沢亮、横浜流星、渡辺謙らが出演する本作は、歌舞伎の世界に身を投じる主人公の人生を描く大作。見上が演じる藤駒は、主人公・喜久雄が京都の花街で出会う芸妓であり、彼の才能を見抜く人物として物語に関わっていく。

『国宝』で見上が見せてくれているのは、現代劇とは異なる所作や佇まいの美しさだ。感情を直接的に言葉にするのではなく、視線の流し方、座り方、相手を見る間によって、人物の奥行きを伝える。華やかな世界に身を置きながら、決して画面の中で浮かない。むしろ、その場の空気に溶け込みながら、ふとした瞬間に強い印象を残す。『風、薫る』での和装や時代性のある佇まいにもつながる、見上の身体表現を確認できる作品としても、ぜひ見ておきたい。

『風、薫る』で見上に惹かれたなら、今回紹介した5作品にもそれぞれ違った発見があるはずだ。ひとつのイメージにとどまらず、作品ごとに表情を変えながら人物を生きる。そんな見上の魅力を、朝ドラとあわせて楽しみたい。（文＝川崎龍也）