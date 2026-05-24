この日を待っていた



シーズン最終戦でついに飛び出した!

横山歩夢 ベルギーリーグ初ゴール㊗️



クロスに冷静な右足フィニッシュで

ついに伊東純也との“日本人両翼弾”が実現



ベルギーリーグ プレーオフ2

ルーヴェン×ヘンク

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