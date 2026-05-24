ゲンク23歳FW横山歩夢、待望のベルギー1部初ゴール!! 前節の初スタメンに続く先発で右足弾
[5.23 ベルギー・リーグPO2第10節 ルーベン - ゲンク]
ゲンクのFW横山歩夢が23日、ベルギー・リーグプレーオフ2最終節のルーベン戦でトップチームでの初ゴールを奪った。
横山は前節の初先発に続き、最終節でも先発メンバーに入った。FW伊東純也のゴールで先制して迎えた前半33分、伊東がファウルを受けながらもパスを繋いだ攻撃の流れからDFザカリア・エル・ワアディが右からグラウンダークロスを供給。これをファーサイドでフリーの横山が右足ダイレクトシュートでゴール右に突き刺した。
23歳の横山は昨年2月にバーミンガム(当時英3部)からゲンクのセカンドチームへ期限付き移籍し、完全移籍に切り替えた今季は9月のUEFAヨーロッパリーグでトップチーム初のメンバー入りを果たした。その後も2部を戦うセカンドチームが主戦場の状況が続いたものの、15回目のトップチームでのメンバー入りとなった4月12日のPO2第4節で、待望のトップチームデビューを果たした。
トップチームデビュー後は途中出場で出場機会を得られるようになり、決定機にも多く絡んでいくと前節は初の先発入り。そうして迎えた今節、トップチームでの出場8試合目にしてベルギー1部初ゴールを記録した。
ゲンクのFW横山歩夢が23日、ベルギー・リーグプレーオフ2最終節のルーベン戦でトップチームでの初ゴールを奪った。
横山は前節の初先発に続き、最終節でも先発メンバーに入った。FW伊東純也のゴールで先制して迎えた前半33分、伊東がファウルを受けながらもパスを繋いだ攻撃の流れからDFザカリア・エル・ワアディが右からグラウンダークロスを供給。これをファーサイドでフリーの横山が右足ダイレクトシュートでゴール右に突き刺した。
トップチームデビュー後は途中出場で出場機会を得られるようになり、決定機にも多く絡んでいくと前節は初の先発入り。そうして迎えた今節、トップチームでの出場8試合目にしてベルギー1部初ゴールを記録した。
この日を待っていた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 23, 2026
シーズン最終戦でついに飛び出した!
横山歩夢 ベルギーリーグ初ゴール㊗️
クロスに冷静な右足フィニッシュで
ついに伊東純也との“日本人両翼弾”が実現
ベルギーリーグ プレーオフ2
ルーヴェン×ヘンク
DAZN ライブ配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/YrJKMRU4WX