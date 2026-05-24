歌手の郷ひろみ（70）の全国ツアーが23日、埼玉・越谷のサンシティホールで開幕した。今年1月に母の原武輝代さんが死去してから初めてのコンサート。母の教えを守るように、ファンを喜ばせる演出で会場を沸かせた。

最後に歌ったのはファンへの熱い思いを込めた「ALL MY LOVE」。歌唱前には何度も肩を震わせながら「アイドルという道なき道を歩んでいる奇跡は皆さんの支えがあるから。皆さんは宝物です。これからも一緒に歩んでください」と呼びかけた。目は真っ赤。歌唱中には歌えなくなるほど大粒の涙を流し、客席にはもらい泣きするファンが続出した。

今年はファンクラブ設立55周年。輝代さんからは「ファンがいなければ、あなたは何者でもない。ファンを大切にする気持ちを積み重ねなさい」と、耳にたこができるほど言われてきた。この教えを体現するように、開催前に「聴きたい曲アンケート」を実施し、公演中には客席の投票で歌唱する2曲を決めるなど、ファンありきの演出で盛り上げた。選ばれた2曲は「ナイヨ・ナイヨ・ナイト」（79年）と「バイブレーション（胸から胸へ）」（78年）。ともにシングル曲だが「最近は披露していない珍しい歌」（関係者）で、熱烈なファンにはたまらない選曲となった。

2時間のステージで「お嫁サンバ」など全21曲を披露し、華麗なターンや代名詞のジャケットプレーも健在。通算112枚目シングルとなる新曲「I’m Neo G」（8月発売予定）も初披露した。さらに10月24、25日にツアーの最終公演を日本武道館で開催することも発表した。

かねて自身が生きる年代を「黄金の60代」「プラチナの70代」と呼び、10年後に迎える「ダイヤモンドの80代」に向けて「進化というよりも追求していきたい」と鼻息を荒くする。「70代になることを考えていなかったけど、迎えてみると“これからだな！”と思う。10年後に自分が輝くためにいまを大事にしていきたい」と、どこまでも郷ひろみを追求していく。

≪紅白は昨年卒業「けん玉企画出てるかも」≫郷は昨年、NHK紅白歌合戦の出場を歴代7位となる38回で自ら終え卒業した。輝代さんからは「よかったね、素晴らしかったよ」と激励されたといい「事前に区切りをつけることは伝えていなかったけど、僕の意見を尊重してくれた」と、親孝行ができたことに目尻を下げた。今年の大みそかの予定については「今年はファンクラブ設立55周年、来年はレコードデビュー55周年。“55周年イヤー”が重なるから、紅白のけん玉企画に55番目で出ているかも」と冗舌に話した。