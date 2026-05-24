◇春季高校野球関東大会 準決勝 浦和学院7−0関東第一（2026年5月23日 ZOZOマリン）

第78回春季高校野球関東大会は23日、準決勝2試合がZOZOマリンスタジアムで行われ、浦和学院（埼玉）が7―0で関東第一（東京）に8回コールド勝利した。1―0の6回に4番・内藤蒼捕手（3年）が2ランを放った。横浜（神奈川）は4―2で山梨学院に勝利し、決勝進出を決めた。

強肩強打の「4番・捕手」。今秋ドラフト候補の内藤が、ダイヤモンドを駆けた。1―0の6回。前の打者が犠打を失敗した直後の1死一塁で、初球のスライダーを捉えて左中間席に2ランだ。「本当に気持ち良かったです」と満面の笑みで振り返った。

打撃力向上のためウエートトレーニングに積極的に取り組み、入学時には76キロだった体重も88キロまで増やした。初回には先制のスクイズを決めるなど、3打数2安打3打点。捕手としては2人の投手をリードして無失点の活躍に、森大監督も「攻守ともに成長を感じられる」と称えた。

4年ぶりの関東大会制覇へ王手をかけた浦和学院。好投手のそろう横浜との決勝戦へ向け、内藤は「まずは先制点を取ること。捕手としては失点を一つでも減らしたい」と引き締めた。（片山 和香）