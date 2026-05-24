◇パ・リーグ 西武4―1オリックス（2026年5月23日 ベルーナD）

首位攻防3連戦の2日目。3人いるレオの“タイガース”がそれぞれ投打で奮闘して逆襲の勝利を呼んだ。投の「大河」は3年目右腕の上田だ。9回に3点差を逃げ切り、ベンチで誰よりも喜びを爆発させた。

2―0の5回1死二、三塁で登板。2死から渡部の右前適時打で1点差に迫られるも、なお二、三塁から中川を遊ゴロに打ち取ってリードを守った。2/3回無失点の好救援。5度の先発を含む通算24度目の登板でプロ初勝利をつかんだ。

23年ドラフト2位で入団し、岸（現楽天）や今井（現アストロズ）がつけた背番号11を継承。昨季は開幕ローテーション入りしながら4度の先発で2敗に終わった。今季は開幕2軍。5月に昇格し、ブルペンからの再起だった。

「長かったですね…長かった。プロ野球選手としての一勝って、たかが“1”なんですけど、この一勝は本当に重い。普通の一勝とは違うものだなと思います」

ウイニングボールをもらい、西口監督とも記念撮影。ただ、源田、滝沢、長谷川の3人が並んだヒーローインタビューには呼ばれなかった。「お立ち台に立ちたかった。一生に一度の初勝利。やっぱり1点取られている場合じゃないという球団の思いじゃないでしょうか…」。冗談交じりに一層の奮起を期した。

6連敗中だった首位・オリックスからは3月31日以来の2勝目で0・5ゲーム差に再接近。「次はお立ち台に立てるように」。真のヒーローとして喝采を浴びる準備は整っている。（河西 崇）

《小島大河、平沢大河も》野手の「大河」も貢献した。2―1の5回先頭で小島大河が中前打で出塁。続く平沢大河が四球を選んだ。暴投で無死一、三塁へ好機が広がった後、長谷川の左翼線適時二塁打と源田の左犠飛で2人の「大河」が生還。貴重な追加点になった。捕手として上田とバッテリーも組んだ小島は「あまり意識していなかったが、結果的には良かった」と笑顔。平沢も「何とかチャンスを広げようと思った」と上田の初勝利を喜んだ。

◇上田 大河（うえだ・たいが）2001年（平13）11月15日生まれ、三重県出身の24歳。大商大高（大阪）から大商大に進み、1年秋から関西六大学リーグで登板。3年秋、4年春と2季連続で最優秀防御率に輝き、4年秋にはノーヒットノーランを達成した。23年ドラフト2位で西武入団。24年6月5日のヤクルト戦で救援としてプロ初登板。昨季は4試合で0勝2敗、防御率6.75。1メートル83、88キロ。右投げ右打ち。