◇パ・リーグ ロッテ7―6楽天（2026年5月23日 楽天モバイル）

バットは砕けても、魂を込めた打球は左翼線へ落ちた。4点差を追いついた9回、なお1死二塁からの決勝打。送球間に二塁に進んだロッテ・西川は何度も右手を突き上げた。

「今日負けたら自分のせいぐらいに思っていたので、集中して打席に入りました。今日もおじいちゃんに力を貸してもらえたのかなと思っています」

19日の朝、父方の祖父・豊和さんが90歳で他界。遠征先で訃報が届いた。「おじいちゃんが大好きだった野球をプレーで表現していくことが、おじいちゃんも一番うれしいと思う」と前橋、大宮での2試合に出場。休日だった21日にチームを離れて和歌山に戻り、2日間使用したバッティング手袋と手紙を棺に入れて大好きだった祖父に別れを告げた。

3回1死満塁、5回2死一、二塁で空振り三振。8回無死一塁では遊ゴロ併殺に倒れた。サブロー監督から「何慌ててんねん」と声をかけられて向かった最後の打席で殊勲打。指揮官が「僕が一番びっくりした」という大逆転劇を締めくくった。

9回に4点差以上を逆転して勝ったのは、19年6月16日の中日戦で6点取って8―7でサヨナラ勝ちして以来6年ぶりだ。今季3度目3連勝で借金3に減らし、4位日本ハムとは0・5ゲーム差。下ではなく上が見えてきた。（大内 辰祐）

▼ロッテ・友杉（9回、藤平からの同点打を含め5打数4安打2打点）いいピッチャーなので、初球がすごく大事かなと思っていた。ちょっと詰まったけど、いいところに飛んでくれました。

▼ロッテ・益田（8回に登板し1イニングを1安打無失点、2奪三振で今季初勝利）年に一回あるかないかのゲームだったと思う。それが今日で、僕が投げた後に（結果として）勝てて良かったなと思います。