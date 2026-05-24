◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）

ウィットリーは打者が一巡するまで無安打、６三振と立ち上がりが良すぎた。あまりに良くて、あとは落ちていくしかないという流れになってしまった。

５回２死二、三塁のピンチで立石に外角球を４つ続けて２点タイムリーされたが、伏線は初回、森下に与えた死球だ。その後、右打者の内角に投げにくくなり、立石にも外角一辺倒。しかもボール気味の高めだったため、ミートしやすい球になった。

一方、巨人は初回、お見合いの二塁打でもらったチャンスに得点をしていれば、こんな展開にはならなかったはずだが、村上にボール球を振らされて、あれよあれよの完封負け。

打線が低調な原因の一番は泉口の調子が上がらないこと。元気だった平山が故障で離脱したのも痛い。急務は１番に誰を据えるか。この日は浅野を起用したが、結果が出なかった。光明は９回、代打で出て内角の難しい球を、うまくさばいてライト前に運んだ丸だ。１番の経験も十分あるし、彼には２０００本安打を達成したいという大きな目標がある。起用されれば高いモチベーションで試合に入ってくれると思う。（スポーツ報知評論家・高木 豊）