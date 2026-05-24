◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―６ヤクルト（２３日・横浜）

長い長い攻撃が終わると、時計は試合開始から４０分も経過していた。ヤクルトが初回２死走者なしから１四球を挟んで６連続長短打、６得点の猛攻で勝負を決めた。池山隆寛監督（６０）は「粘り強く５、６回という勝負かなと思っていたので。びっくりしているぐらいです。投げるボールが無くなるぐらいよく食らいついてくれた」と、会心の勝利におどけた。

打者一巡のねばっこい攻撃で、ＤｅＮＡの先発・入江１人に６０球も投げさせた。これは初回１イニングに限ればセ・リーグ新、ＮＰＢでは最多タイの球数。長岡、サンタナが倒れたが、簡単に終わらない。３番・内山の二塁打を号砲にヒットパレードが続いた。指揮官はそれでも「２死からよくつながった。増田のツーナッシングからの四球がだいぶ効いた」と、２死二、三塁から８球粘って歩いた６番打者をたたえた。

先発全員の１１安打。上位も下位もない。８番に置いた投手の高梨が左越えに２点適時二塁打。「真っ直ぐが速いので『１、２、３』じゃ間に合わないと思ったんで『１』くらいの気持ちで振ったら、たまたま当たりました」。続く武岡が９球目に左翼線適時二塁打を放って攻撃を仕上げた。「（粘り強くという）プラン通り入って、それがいい結果に結びついた。（打ちたい気持ちが）さすがにありました」と振り返った。

首位快走の裏には、先制した試合で２０勝１敗という圧倒的な強さがある。この日の勝利で貯金も最多の１１に増えた。「（松元ヘッドが）貯金１０でその先に行ってないっていう話を選手にしてたので。そこをクリアできて、こっからね。下がることなく、一戦一戦積み上げていければ」とほくほく顔の池山監督。先手必勝で、セの最前線を突っ走る。（岡野 将大）