「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）

ゲームセットの瞬間、阪神・坂本は力強く右拳を握った。敵地での快勝は、主将の活躍抜きには語れない。打って守って、カード勝ち越しに尽力した。

四回までウィットリーに１安打。停滞ムードが漂う中、五回に捕まえた。１死一塁で１４８キロカットボールを力強く引っ張って左前打。好機を広げると、後続がつながって２点を先制した。

１点を追加した六回はなおも１死一、二塁で中前に運んで４度目の複数安打。途中出場した２０日・中日戦から数え、直近３試合で５安打４打点の上昇カーブを描く。「今まで迷惑をかけているので何とかしたいと思っているし、その思いでやっている」と全く浮かれることなく振り返った。

守備では村上を好リード。相手の攻撃が終わるたび、ベンチで会話を重ねた。常々「簡単な試合はない」と話す正妻。７点差を逆転した２０日の試合後には「どんなに点差が開いても、やらないといけない。そういうことを改めて感じさせてもらった。それぞれが出たところで自分のパフォーマンスを出せるように、今後も続けてやっていければ」と個々の“あるべき姿”に触れていた。

試合後、敵地に響き渡る凱歌（がいか）を遠くに聞きながら、坂本がベンチ裏の階段を上る。「本当に丁寧に投げてくれたと思うし、今日は村上のおかげ」。自らの活躍を誇らず、仲間の躍動に目を向けるキャプテンが５月後半も戦いを束ねていく。