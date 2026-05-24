▼2着ヴァルツァーシャル（斎藤）うまく運べたけど勝った馬を褒めるしかないですね。この馬本来の走りは見せてくれました。

▼3着タイトニット（川田）自分の競馬に徹して最後まで頑張った結果、3着まで来てくれました。

▼4着メリークリスマス（三浦）自分のリズムで走れば脚を使ってくれる。状態は上がっていました。

▼5着ヴァンヤール（角田）状態が上がっていたし、今日はスムーズに運べました。トモが緩いので、そのあたりが解消してくれれば。

▼8着ナルカミ（戸崎）返し馬を工夫し、ハナは主張できたが勝負どころで手応えがなかった。まだ本来の走りじゃないですね。

▼9着ゼットリアン（団野）一気にメンバーが強くなり、道中で付いて行くのに精いっぱいでした。

▼11着ジューンアヲニヨシ（浜中）内枠だったので2走前（仁川S1着）のようなイメージで乗った。ロスなく運べたけど最後はバテてしまった。

▼12着リアライズカミオン（坂井）雰囲気良く運ぶことができたけど勝負所で脚を使って苦しくなりました。キャリアが浅いので、これから良くなってくると思います。

▼13着チュウワクリスエス（武豊）4角手前で、いっぱいいっぱいになってしまったね。

▼14着アクションプラン（松山）スタートが良く、いいポジションを取れました。ただ、3角で苦しくなってしまいました。

▼15着キョウキランブ（菅原明）砂をかぶるのが苦手。ホライゾネットを着けるか、行き切るか、後ろから行くのか。難しいところがありますね。

▼16着ハグ（高杉）砂をかぶって走る気がなくなってしまいました。