◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）

ウィットリーが肩を落とした。０―０で迎えた５回２死二、三塁。立石の打球が中前で弾み２点を失うと、悔しそうに息を吐いた。「一番肝心なところで失点につなげてしまった」。６回途中３失点で、今季３敗目を喫した。

阪神との伝統の一戦初登板。初回に３三振を奪うなど、３回までに６Ｋと順調な立ち上がりだったが、回を重ねるにつれ、上位打線を中心に安打を許した。「この惑星で一番いい打者（佐藤）が４番にいる。森下も世界で一番いい打者の一人。立石もすごく感銘を受けた」。この日は四球をきっかけに失点しただけに「無駄な出塁。なくしていかなければいけない」と猛省。阿部監督からは「右打者の内角にしっかり投げないと、踏み込まれてしまう」とアドバイスを受けた。

この日から左足を引かずに投げるフォームに変更。制球が安定して８Ｋを奪うとともに、来日後最速の１５６キロをたたき出すなど収穫もあった。「さらによくなるために、また取り組んでいきたい」。課題と向き合い、一つずつ苦手を減らす。（北村 優衣）